как сделать видеоролик на компьютере

Реклама является сегодня основным двигателем продаж, позволяющая развивать свое дело и привлекать клиентов. Существует несколько видов такой продукции, среди которых можно выделить видеопрезентации товаров и т.д.



Сегодня производство рекламных роликов Москва выполняет на высоком уровне. Это позволяет не только привлекать клиентов, но и поднимать свой деловой статус среди партнеров.

Основные нюансы

Создание видеороликов представляет собой процесс нарезки отдельных частей видео или совмещение нескольких фотографий в один поток. Зачастую это предполагает не только совмещение информации, но и дополнение ее красивыми визуальными и звуковыми эффектами.

Выполнить такие работы можно с помощью нескольких программ, среди которых следует отметить:

Видеомонтаж представляет собой универсальный видеоредактор с множеством функций. Windows Movie Maker представляет собой бесплатный аналог программы для работы с видео. Ранее распространялась в комплекте с аналогичной версией операционной системы. Сегодня ее можно заказать в интернете. Видеоредактор Movavi и много др.

Алгоритм создания видеоролика

Процесс монтажа подобных рекламных продуктов можно выполнить, соблюдая определенную последовательность:

В первую очередь устанавливаем редактор и запускаем его. После этого вам следует добавить в поле обработки необходимые файлы. Зачастую для таких целей используются видео, но можно также применять и набор фотографий. Обратите внимание, что эти источники должны иметь формат, поддерживаемый выбранным редактором. После этого выполняем размещение видеофрагментов в определенном порядке. Сделать это можно обычным перетаскиванием. Затем производится настройка переходов между каждым отдельным элементом. Существует огромное их количество, но все программные продукты оснащаются только набором специфических. Найти их можно в соответствующей вкладке меню. Следующим шагом является настройка эффектов. К ним можно отнести изменение основного цвета видео, чтобы получить старое кино или другие подобные результаты. Также на данном этапе выполните наложение текста и графических элементов. Обратите внимание, что делать это можно отдельно на каждом кадре или определенном сегменте видео. Завершающим этапом является дополнение видео звуковыми эффектами. Это позволяет придать необходимую атмосферу, что очень важно для видеороликов.

Чтобы получить профессиональный продукт следует очень много поработать и разобраться во всех функциях программы. Альтернативным вариантом является доверить монтирование видеороликов квалифицированным специалистам.