как сделать видеоролик на компьютере

Реклама является сегодня основным двигателем продаж, позволяющая развивать свое дело и привлекать клиентов. Существует несколько видов такой продукции, среди которых можно выделить видеопрезентации товаров и т.д.
Сегодня производство рекламных роликов Москва выполняет на высоком уровне. Это позволяет не только привлекать клиентов, но и поднимать свой деловой статус среди партнеров.
Основные нюансы
Создание видеороликов представляет собой процесс нарезки отдельных частей видео или совмещение нескольких фотографий в один поток. Зачастую это предполагает не только совмещение информации, но и дополнение ее красивыми визуальными и звуковыми эффектами.
Выполнить такие работы можно с помощью нескольких программ, среди которых следует отметить:
- Видеомонтаж представляет собой универсальный видеоредактор с множеством функций.
- Windows Movie Maker представляет собой бесплатный аналог программы для работы с видео. Ранее распространялась в комплекте с аналогичной версией операционной системы. Сегодня ее можно заказать в интернете.
- Видеоредактор Movavi и много др.
Алгоритм создания видеоролика
Процесс монтажа подобных рекламных продуктов можно выполнить, соблюдая определенную последовательность:
- В первую очередь устанавливаем редактор и запускаем его. После этого вам следует добавить в поле обработки необходимые файлы. Зачастую для таких целей используются видео, но можно также применять и набор фотографий. Обратите внимание, что эти источники должны иметь формат, поддерживаемый выбранным редактором.
- После этого выполняем размещение видеофрагментов в определенном порядке. Сделать это можно обычным перетаскиванием. Затем производится настройка переходов между каждым отдельным элементом. Существует огромное их количество, но все программные продукты оснащаются только набором специфических. Найти их можно в соответствующей вкладке меню.
- Следующим шагом является настройка эффектов. К ним можно отнести изменение основного цвета видео, чтобы получить старое кино или другие подобные результаты. Также на данном этапе выполните наложение текста и графических элементов. Обратите внимание, что делать это можно отдельно на каждом кадре или определенном сегменте видео.
- Завершающим этапом является дополнение видео звуковыми эффектами. Это позволяет придать необходимую атмосферу, что очень важно для видеороликов.
Чтобы получить профессиональный продукт следует очень много поработать и разобраться во всех функциях программы. Альтернативным вариантом является доверить монтирование видеороликов квалифицированным специалистам.