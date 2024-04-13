Первым человеком, выложившим свой ролик на youtube, стал Джавед Карим. Он также стал сооснователем популярной во всем мире этой платформы. Успешный программист и бизнесмен заработал целое состояние на стартапе.

Краткая биография

Родился Джавед в 1979 году, 28 октября, в Мерзебурге.

Это город, расположенный в Германии. Родители занимались наукой и через несколько лет после рождения мальчика переехали в Америку, в городок Сент-Пол. Там ребенок пошел в школу. Учился Карим прекрасно, поэтому, окончив школу, отправился поступать в Illinois State

University. Он мечтал стать программистом, поэтому выбрал факультет информатики. Однако завершить учебу в те годы ему не удалось.

Начало карьеры

Уже на первом курсе юноша увлекся идеями электронных кошельков и принял участие в разработке популярного во всем мире paypal.

Его задачей было создание особой защиты платежей от кибермошенничества. Джавед проработал управляющим в этой компании до 2002 года, занимаясь онлайн-платежами. Еще во времена работы над созданием платежной системы он познакомился с будущими основателями youtube. Это были Стив Чен и Чед Херли. Вместе с ними Джавед работал над идеей создания сайта, куда можно выкладывать разнообразные видео. Он впервые задумался об этом, когда не смог найти в сети необходимый ролик.

Уже в 2005 году удалось запустить платформу. Это был стартап, куда инвестировали около 20 миллионов долларов две компании: Sequoia Capital и Artis Capital Management.

Через два месяца у Карима уже был собственный канал на youtube. Сейчас его первый ролик имеет около 140 миллионов просмотров и называется «Я в зоопарке».

В начале карьеры на онлайн платформе он был консультантом.

В этот же период юноша решил вернуться в университет и продолжить учебу. Став бакалавром, он поступил в Университет им.

Леланда Стэнфорда-младшего, где получил магистерскую степень.

Именно потому, что Джавед решил посвятить большую часть времени учебе, он стал лишь консультантом в youtube, а не штатным сотрудником.

Это сказалось и на распределение прибыли. Он получил небольшую долю в компании и значительно меньшую известность, чем его коллеги. После того как видео платформу купил в 2006 году Google, у Карима уже было около 140 тысяч акций компании, на которых он заработал больше 60 миллионов долларов.

Чем занят Джавед Карим сегодня

В 2008 году Карим стал соучредителем венчурного фонда.

Компания занималась оказанием помощи студентам, разрабатывающим новые идеи для бизнеса. Через год Джавед вложился в известную фирму по аренде жилья.

В 2009 году Карим вошел в список, составленный журналом Тайм, под названием «50 людей десятилетия».

Он продолжает заниматься программированием и периодически публикует свои статьи в профильных журналах. Джавед живет в Америке, не любит рассказывать о достижениях и семье и не ведет соцсети.