как сделать подставку из акрила

Расположение любого товара на витрине требует соблюдения некоторых правил и использования специальных подставочных стендов. Подобные конструкции сегодня изготавливаются из множества различных веществ.

Изделия из акрила сегодня являются одними из самых популярных в этой сфере, так как отличаются надежностью и уникальным дизайном. Более детально узнать о таких продуктах можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Акрил или оргстекло представляет собой прочный прозрачный материал, который прекрасно обрабатывается. Это вещество обладает несколькими положительными качествами:

Материал прекрасно противостоит ультрафиолетовому излучению. Уровень светопропускания может достигать значения 95%, что позволяет создавать полностью прозрачные конструкции. Стойкость к химическим раздражителям. Материал прекрасно переносит воздействие кислот, солей и щелочей. Небольшой вес. Вещество в несколько раз легче чем обычное стекло. Водонепроницаемость. Материал не пропускает молекулы воды, что дает возможность создавать полностью герметичные емкости из него.

Алгоритм производства подставок

Основным предназначением акрила является изготовление различного рода подставочного материла для офисов, кафе и т.д. Иногда из него формируют емкости для хранения журналов, писем и другой корреспонденции.

Процесс изготовления подставки из акрила можно описать несколькими последовательными шагами:

В первую очередь создается макет будущего изделия. При этом следует учитывать все его габариты. Если конструкция состоит из нескольких отдельных частей, нужно подготовить чертежи каждой из них.

Перенесение макета на лист акрила. Сделать это можно с помощью обычного маркера или карандаша.

Вырезание. Это процесс достаточно простой и может выполняться несколькими способами. В некоторых случаях сделать это можно острым ножом, но если вам важно качество рези, следует использовать тепловые резаки.

Если же подставку нужно согнуть в определенной точке, тогда нужно предварительно прогреть это место и лишь затем выполнять подобные операции.

Соединение конструктивных элементов. Подставки из нескольких частей могут собираться за счет специальных пазов или скрепляться между собой клеящими веществами. Правильно подобрать их можно, проконсультировавшись со специалистом.

Процесс изготовления акриловых подставок требует только наличия специального инструмента и небольшого опыта. Поэтому перед началом промышленного производства, обязательно потренируйтесь и набейте руку.