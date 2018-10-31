да придет идея думающему

Как сделать перевод сайта?

31 октября 2018

Допустим, Вы предприниматель, который в ближайшей перспективе рассчитывает выход на новые рынки (за рубежом). Естественно, конкурировать там придётся в первую очередь в Интернете. Крайне сложно заходить на полный рынок, даже с предельно выгодными условиями для потенциальных покупателей. Оптимальным подходом для максимально эффективной конкуренции является клиентоориентированность. Иначе говоря, потенциальный клиент должен иметь возможность получить всю необходимую ему информацию в любое время. Сайт как нельзя лучше это обеспечивает.

«Стоит ли создавать отдельный сайт для англоязычных клиентов?» — подобный вопрос достаточно часто возникает у предпринимателей. Конечно, и это вариант ведения бизнеса. Но зачастую рекомендуется создание параллельной языковой версии, которая будет полностью дублировать с точки зрения смыслов уже существующий контент на сайте. На http://mkperevod.ru/texnicheskij-perevod/perevod-sayta Вы вполне можете заказать перевод собственной площадки у профессионалов.

Английский – универсальный язык мира?

Английский – универсальный язык мира?

В подобной парадигме мыслит практически каждый предприниматель, который рассчитывает выйти на новые рынки. Однако, опыт показывает, что ориентироваться необходимо на национальный язык страны, где и предполагается вести бизнес.

Наиболее популярными сегодня считаются следующие направления:

  • Япония;
  • Италия;
  • Испания;
  • Польша.

Благодаря использованию первичного языка, Вы автоматически располагаете потенциальных клиентов к себе. Естественно, происходит это лишь в случае безупречного перевода (при отсутствии ошибок).

Многие рассчитывают на помощь автоматических переводчиков. Но качество их перевода продолжает оставаться весьма посредственным, несмотря на все новомодные нейросети.

Заказ перевода: без теста не стоит доверять

Заказ перевода: без теста не стоит доверять

Выбрав бюро, постарайтесь получить бесплатный тестовый перевод. Кроме этого, найдите человека, который сможет проверить его корректность (вряд ли предприниматель из России знает японский или китайский на продвинутом уровне).

Если Вы сотрудничаете с профессионалами, скорее всего, тестовый перевод будет выполнен абсолютно бесплатно. Но по его качеству Вы уже сможете судить, стоит ли доверять перевод всего сайта бюро.

В завершении стоит отметить, что сотрудничая с бюро, Вы вынуждены оплачивать высокие расценки. Взамен Вы получаете гарантии качества и соблюдения сроков. Если же Вы выберите фрилансера – там уже как повезёт.

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В видео рассказывается о подходе к осуществлению перевода сайта:



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