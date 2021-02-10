7 слов о рекламных листовках, которые спасут вас в любой ситуации

Рекламные листовки – относительно недорогое средство печатной рекламы, чаще используется для продвижения товаров или услуг. Отличается от других средств рекламы тем, что благодаря своему уникальному дизайну увеличивает охват аудитории и эффективность рекламы.

История возникновения.

Бюллетени применялись в качестве распространения информации еще в 14 веке, обычно политической или социальной направленности. Первые формы листовок были рукописного вида.

Только после появления книгопечатания листовки получили массовое явление. Изначально в этом виде издавались правительственные распоряжения. В 19-20 веках листовки имели агитационный характер.

На сегодняшний день листовки используют для привлечения внимания к компании и для информирования граждан. Чтобы листовка имела еще большую эффективность, ее сочетают с лайтбоксами(лайтбокс — световой источник с большой поверхностью) и рекламными щитами.

Дизайн.

Обычно листовки имеют малый размер(Самые распространенные форматы — А5, А6 и "евро"(210×98 мм)), красивый и привлекательный дизайн с коротким, но понятным и информативным текстом.

Такие листовки легко передавать из рук в руки и бросать в почтовые ящики.

Существуют как односторонние листовки, так и двусторонние(буклеты). Если листовка односторонняя, то на одной стороне печатается информация, призыв и красивое изображение.

Размещать что-то на обратной стороне не имеет смысла, потому что чаще всего такие листовки закрепляют на вертикальные конструкции, либо кладут в карман.

Виды.

На сегодняшний день листовки делят на имиджевые, информационные и маркетинговые.

Могут быть с форматами от А6 до А4, одноцветные, двухцветные или полно цветные. Могут печататься на матовой или глянцевой бумаге, односторонние и двусторонние, с цифровой печатью или офсетной.

В свою очередь маркетинговые листовки используют в таких вариациях:

Большой и быстрый охват аудитории — листовки раздают на улицах, в местах массового скопления людей: торговые центры, метро.

Адресная реклама — такие листовки распространяют через смежные организации(магазины, кинотеатры). Чаще всего листовки прикрепляют к покупкам, а человек, смотря на листовку, видит адрес рекламодателя(кафе, автосервис).

Средство выгоды для клиента — листовка, которую можно будет предъявить в каком-либо месте и получить скидку на товар, либо бесплатную услугу.

Проверка численности людей на мероприятии — чаще всего используются как билеты.

Способы печати и используемые материалы.

Про способы печати упоминалось ранее.

Существуют два способа печати: офсетный и цифровой. Отличаются эти способы друг от друга тем, что в первом способе предполагается распечатка изображений на уже готовом макете, а второй способ может задействовать макеты в виде графических файлов. Также цифровая печать больше подходит для тиража не более 600 экземпляров, так как в цифровой печати используется прекрасное качество, а значит дороже стоимость распечатывания.

Офсетная печать выгодная, если нужно распечатать свыше 600-от экземпляров, но чем больше тираж, тем дешевле стоимость полиграфической единицы, а значит, что хуже качество.

Если говорит о бумаге, то матовая бумага дороже глянцевой, и ее используют для эксклюзивной продукции с адресным вручением.

Но, на глянцевой бумаге можно сделать красивую и качественную полно цветную печать.

Создание макета.

Создание листовок — трудоёмкий процесс, который требует высокого воображения. Макеты листовок создают в:

Онлайн редакторах — онлайн редакторы не нужно устанавливать на компьютер, достаточно просто ввести в интернете "Онлайн редактор" или "Онлайн фотошоп". С помощью онлайн редактора реально сделать дизайн листовки, но он будет достаточно прост и непримечателен.

Офисных программах — например MS Word. Базовая программа для создания макета. Не требует никаких особых навыков в использование. Но также, как и с онлайн редакторами, не будет уникальности изображения на листовке.

Фотошопах — самый распространенный фотошоп — Adobe Photoshop. Для работы с данной программой требуется ее освоить: посмотреть несколько видео-уроков. В фотошопе можно создать уникальный качественный дизайн, установить привлекательный шрифт и применить любую картинку на своём макете. Профессиональные дизайнеры используют только фотошопы для разрабатывания макетов.

А если у вас нет желания разрабатывать собственный дизайн, то лучше обратиться к профессионалам, они точно смогут сделать уникальный внешний вид вашего будущего буклета.

Советы по созданию текста на макете.

Главные фразы лучше выделять крупным шрифтом, чтобы они бросались в глаза читателю.

Не использовать слишком много текста.

Составлять предложения в утвердительном ключе, без отрицаний(например: наш магазин лучший среди конкурентов).

Лучше связывать листовки со скидками, чтобы людям было жалко их выбрасывать в урны.

И самое главное — дизайн. Используйте красивый и уникальный дизайн.Доказано, что клиенты смотрят на дизайн больше, чем на информативность и содержание текста.

Еще одна важная часть по созданию макета. Создавайте листовки в разных форматах. Чтобы листовки можно было класть в почтовые ящики, передавать из рук в руки и повесить на здании или любой другой вертикальной конструкции.

Вывод.

Сегодня мы разобрали, что такое листовки и поняли, что они могут применяться в качестве рекламы: они относительно дешевые при производстве, могут бросаться в глаза потенциальному клиенту, могут сочетать в себе скидку или бесплатную услугу для потенциального клиента.

Мы узнали, что для тиража менее 600-от буклетов лучше использовать цифровую печать, а свыше 600-от экземплятор необходимо использовать офсетную печать. Если вы собираетесь создавать макет своего первого буклета, то обязательно установите на свой компьютер фотошоп, посмотрите онлайн курсы по фотошопу, и тогда вы сможете сделать поистине красивую, информативную и бросающуюся в глаза рекламную листовку.