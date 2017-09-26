Как сделать надпись на кружке?

Кружка сегодня может стать не только средством продвижения продукции на рынке (рекламным инструментом), но и привлекательным, оригинальным, креативным подарком. К примеру, кружки с именами – это персонифицированный подарок. Он гарантированно придётся по душе виновнику торжества.

Производство вышеозначенных кружек сегодня осуществляется на специализированном оборудовании. Благодаря подобному подходу получается достичь высочайшего качества на выходе. Однако, в случае если Вы хотите выполнить подарок собственными руками, предлагаются другие способы нанесения рисунка.

Самостоятельное нанесение рисунка на кружку

Всё, что потребуется для вышеозначенного процесса представлено ниже:

простой карандаш;

заранее подготовленный рисунок;

скотч;

специализированный маркер для запекания.

Готовить поверхность кружки в случае применения специализированного маркера не потребуется. Берём рисунок (выполненный на обыкновенной бумаге) и прикладываем его к кружке.

Для себя отмечаем наиболее благоприятное расположение. Теперь необходимо обвести весь рисунок при помощи простого карандаша. Выполнять обводку необходимо несколько раз. Линия должна получиться жирной. Естественно, подобный образ нанесения в большей степени подходит для простых, односложных рисунков. Хотя никто не запрещает экспериментировать с цветом.

После обводки рисунок карандашной стороной прикладывается к чашке и надёжно фиксируется при помощи скотча. Теперь с усилием надавливая карандашом, переводим рисунок на поверхность кружки.

Наносим маркер для запекания

После удаления рисунка на кружке отпечатается едва заметный оттиск. В этом и заключался смысл вышеозначенной процедуры. Теперь прямо по оттиску проводим маркером для запекания.

На рынке можно найти различные цвета подобных маркеров.

Крайне важно действовать аккуратно – права на ошибку нет.

Закончив обводку маркером, кружка помещается на противень и отправляется в духовой шкаф, температура в котором будет не менее 200 градусов. Кстати говоря, устанавливать кружку рекомендуется ещё в холодную духовку – кружка должна разогреваться постепенно.

Для закрепления маркера достаточно 15 минут при означенной температуре.

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В видео наглядно демонстрируется приведенный способ нанесения собственных рисунков на кружку: