идеи за чашечкой кофе
Как сделать надпись на кружке?
26 сентября 2017

Кружка сегодня может стать не только средством продвижения продукции на рынке (рекламным инструментом), но и привлекательным, оригинальным, креативным подарком. К примеру, кружки с именами – это персонифицированный подарок. Он гарантированно придётся по душе виновнику торжества.

Производство вышеозначенных кружек сегодня осуществляется на специализированном оборудовании. Благодаря подобному подходу получается достичь высочайшего качества на выходе. Однако, в случае если Вы хотите выполнить подарок собственными руками, предлагаются другие способы нанесения рисунка.

Самостоятельное нанесение рисунка на кружку

 Самостоятельное нанесение рисунка на кружку

Всё, что потребуется для вышеозначенного процесса представлено ниже:

  • простой карандаш;
  • заранее подготовленный рисунок;
  • скотч;
  • специализированный маркер для запекания.

Готовить поверхность кружки в случае применения специализированного маркера не потребуется. Берём рисунок (выполненный на обыкновенной бумаге) и прикладываем его к кружке.

Для себя отмечаем наиболее благоприятное расположение. Теперь необходимо обвести весь рисунок при помощи простого карандаша. Выполнять обводку необходимо несколько раз. Линия должна получиться жирной. Естественно, подобный образ нанесения в большей степени подходит для простых, односложных рисунков. Хотя никто не запрещает экспериментировать с цветом.

После обводки рисунок карандашной стороной прикладывается к чашке и надёжно фиксируется при помощи скотча. Теперь с усилием надавливая карандашом, переводим рисунок на поверхность кружки.

Наносим маркер для запекания

 Наносим маркер для запекания

После удаления рисунка на кружке отпечатается едва заметный оттиск. В этом и заключался смысл вышеозначенной процедуры. Теперь прямо по оттиску проводим маркером для запекания.

На рынке можно найти различные цвета подобных маркеров.

Крайне важно действовать аккуратно – права на ошибку нет.

Закончив обводку маркером, кружка помещается на противень и отправляется в духовой шкаф, температура в котором будет не менее 200 градусов. Кстати говоря, устанавливать кружку рекомендуется ещё в холодную духовку – кружка должна разогреваться постепенно.

Для закрепления маркера достаточно 15 минут при означенной температуре.

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В видео наглядно демонстрируется приведенный способ нанесения собственных рисунков на кружку:

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