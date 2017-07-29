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Как делают печать на кружках

29 июля 2017

Кружки это неотъемлемый атрибут каждого дома, но зачастую они не отличаются оригинальностью. Исправить эту проблему можно с помощью нанесения на ее поверхность картинки.

Как делают печать на кружках

Печать на кружках это один из самых быстрых способов получить качественный сувенир, выделив свой уникальный вкус. Более детально узнать о таких услугах можно на специализированных сайтах.

Запасаемся оборудованием

Перенос изображения на чашку требует использования не только специальной бумаги, но и определенных механизмов. Печать на подобных материалах осуществляется при наличии таких компонентов:

  • кружечный термопресс;
  • оборудование для формирования изображений (компьютер и специальное программное обеспечение);
  • принтер;
  • бумага. Для таких целей используют только специальные материалы, которые при нагревании способны передавать краску на соприкасающуюся поверхность.

Обратите внимание, что с помощью этого оборудования можно наносить картинки только на специальные виды кружек. Зачастую они имеют сублимационный верхний слой.

Как делают печать на кружках

Алгоритм печати

Подобная технология позволяет работать с различными изделиями от чашек до специальных стеклянных бокалов. Процесс печати состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Изначально включается термопресс и в него помещается кружка. Важно при этом установить давление. Его значение желательно располагать где-то посредине. После этого настраиваются рабочие характеристики устройства. Зачастую это предполагает использование температуры в диапазоне от 190 до 210 градусов, а также выставление времени печати не больше 90 секунд. Все эти данные можно узнать по специальным таблицам переноса.
  2. На данном этапе подготавливается макет. Для этого его распечатывают с помощью сублимационных чернил. Специалисты рекомендуют применять для этого матовую фотобумагу. Не забудьте, что картинка обязательно должна быть в зеркальном отображении.
  3. 3Чтобы изображение качественно перенеслось, отпечатанную копию нужно ровно и качественно закрепить на поверхности кружки. Делать это можно с помощью термостойкого скотча. При этом нужно обратить внимание на то, плотно ли прилегает бумага.
  4. Завершается печать установкой чашки в пресс и запуск его в работу. Здесь все операции проводятся автоматически и не требуют никакого вмешательства.

Технология печати на кружках достаточно проста и при наличии определенного оборудования может осуществляться самостоятельно.



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