идеи за чашечкой кофе

Как сделать форму для печенья

3 октября 2017

Вкус еды зависит не только от ингредиентов, но и от внешнего вида блюда. Это относится не только к салатам, но и к печенью, которое пекут практически в каждом доме.

Как сделать форму для печенья

Одним из способов сделать оригинальной выпечку является формирование из нее различных фигурок. Облегчит эту задачу форма для печенья, которую можно подобрать в специализированных интернет-магазинах.

Подготовительный этап

Создание формы в домашних условиях это реальная задача, которую решить можно несколькими способами. Перед тем, как приступать к сооружению, следует выполнить несколько простых рекомендаций:

  1. В первую очередь определитесь с тем, какой стиль формочек вы хотите. Если вы не знаете, тогда можно найти примеры в интернете.
  2. Запаситесь материалами. Формы для печенья делают с тонкой стальной или алюминиевой жести. Желательно использовать для этого чистый материал, на котором нет дополнительных покрытий (краска, лак и т.д.). Желательно приобрести заготовки в специализированных магазинах. Альтернативным вариантом являются жестяные банки, в которых продают консервацию.

Как сделать форму для печенья

Приступаем к работе

Процесс изготовления формочки из жести можно разбить на несколько последовательных этапов:

  1. В первую очередь вам нужно расчертить лист. Для этого следует использовать специальный раскройки, которые при складывании и образуют нужную для вас форму. Обратите внимание, что простые изделия в виде квадрата или пятиугольника можно сделать и самостоятельно.
  2. Затем на поверхности металла рисуем контуры будущей формочки. Толщина стенок не должна превышать 5 см. Но все это зависит только от личных предпочтений.
  3. После того, как заготовка нарисована, ее разрезают вдоль линий сгиба. Затем конструкцию изгибают, образуя формочку. В местах стыков жесть склеивается с помощью суперклея. Важно дать ему хорошо высохнуть, чтобы он не перешел в продукт во время готовки.

Подобным образом можно изготавливать формочки любой сложности. Альтернативным вариантом будут изделия из бумаги. Чтобы придать ей нужную форму, просто следует зажать ее между металлическими заготовками и оставить на определенное время.

Самым простым и быстрым способом является укладка бумаги в форму для кексов, на которую устанавливается еще один такой элемент.

При изготовлении формочек можно использовать и другие подходы и материалы. Проявив фантазию, вы получите оригинальные и красивые заготовки.



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  1. adianon
    3 октября 2017 в 16:24

    Гениальное действительно просто, интересно что таким способом можно сделать формы и под омлет или жареные яйца, под желе и т.д., применений способу масса.

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