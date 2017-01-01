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Как сделать световой короб?
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Сегодня наружная реклама продолжает набирать популярность. Эффективность её не взывает никаких сомнений. Кроме того, сегодня в РФ не так сложно получить разрешение на размещение лайтбоксов на фасадах зданий.

На сайте http://reklamatelie.ru/koroba.shtml представлены короба (световые). В данной публикации Вы узнаете о способах создания подобной рекламной конструкции без помощи специалистов.

Из каких материалов осуществлять сборку?

Из каких материалов осуществлять сборку?

Дело в том, что лайтбокс должен работать (привлекать клиентов) не только в ночное время, но и днём. Другими словами, в дневное время лайтбокс выполняет функцию обыкновенного рекламного борда.

Ниже представлены материалы, которые наилучшим образом подойдут для осуществления намеченных целей:

  • поликарбонат (белый или прозрачный);
  • полимерная плёнка с распечатанным на ней рекламным принтом;
  • силикон;
  • осветительные приборы (лучше предпочесть светодиоды).

Предварительно необходимо наметить размеры рекламной конструкции. К примеру, она будет составлять 1.5×1.5 метра. На основании этого и будет осуществлять вырезание необходимых частей для короба из поликарбоната.

Резать карбонат предельно просто при помощи обыкновенного стеклореза. Не стоит забывать о том, что придать конструкции элегантности можно, если изогнуть поликарбонат в горячей воде.

В этом случае можно создать не только классический короб, но и, к примеру, овальную конструкцию (объемную).

Установка осветительной части

Установка осветительной части

В случае, если речь идёт о светодиодах, то вполне допускается использовать светодиодную ленту. Преимуществом считается то, что она обладает совсем незначительным весом.

При этом она практически не перегревается. Это означает, что «посадить» её можно на обыкновенной термполавкий клей. Для этого можно использовать всем известный клеевой пистолет.

Кстати говоря, этот клей также подойдёт для закрепления блока питания на стенках созданной конструкции. Если речь идёт о лайтбоксе, который будет демонстрировать рекламные изображения с обеих сторон, то установить блок питания луче в торцевой части.

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В видео будет продемонстрировано, как сделать лайт-бокс самостоятельно:

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