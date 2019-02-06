Как сделать чехол для велосипеда

На сегодняшний день очень популярным среди населения всей планеты является здоровый образ жизни. Вести здоровый образ жизни это не просто быть модным и быть в тренде, это в первую очередь, забота о своем здоровье, самочувствии и внешнем виде. Для большинства, здоровый образ жизни это только здоровое питание, но, на самом деле, еще одной составляющей является спорт.

Выбирая вид спорта, которым хотелось бы заниматься, многие останавливаются на велосипедном спорте. Велосипед это отличный вариант, прекрасное транспортное средство, которое помогает своему обладателю держать себя в отличной форме.

Но очень часто, обладатели данного средства передвижения, сталкиваются с определенными трудностями. Одной из них является необходимость транспортировки велосипеда, которая невозможна без наличия специального чехла. Приобрести велосипедный чехол можно в магазине, где продаются аксессуары для кемпинга. Но, есть и другой вариант, если хотите сэкономить, то можно сделать чехол самостоятельно.

Разновидности чехла

Прежде, чем притупить к изготовлению чехла, необходимо ознакомиться с видами данного изделия.

Велосипедный чехол может быть:

Мягким. Чтобы пошить мягкий чехол понадобится один слой материала. Твердым. Для изготовления твердого чехла нужно много ткани, для создания нескольких слоев или пластмассовая основа.

Изготовляем чехол собственноручно

Для того, чтобы выполнить пошив чехла без привлечения специалистов, все что понадобится это немного навыков шитья, необходимы материал и инструмент и конечно же желание.

Материал:

4-х метровый отрезок ткани. Это с запасом, пусть лучше останется, чем не хватит;

для молнии нужно 2 бегунка;

3-х метровая молния или заклепки, 40-45 штук;

чтобы изготовить ручки нужно купить 6–ти метровые стропы.

Инструкция по пошиву:

Необходимо вычислить объем чехла. Для этого нужно выполнить замеры велосипеда. Замеры выполняются при снятом седле, без переднего колеса и правой педали. Далее нужно закрутить чехол по заднему колесу. После закрутки чехол сшивается по бокам. Определив место, где находится передняя вилка, пошить для ее размещения карман. В качестве ткани лучше использовать непромокаемую и тяжелую ткань. После того, как ткань сшита, в месте где, он будет раскрываться, необходимо вшить молнию, или пришить заклепки, это зависит от кого, какой вариант предпочтительней.

Для того, чтобы определиться с видом или вариантами пошива чехла, можно просмотреть возможные варианты в магазине.