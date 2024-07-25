Методы маркетинга для продвижения зоомагазина

Современное продвижение любой продукции самое успешное – в интернете, но у зоопродаж есть свои особенности. Покупают этот товар почти всегда у дома. Поэтому и развивать приходится оффлайн-продажи. Продвижение направлено на рост их эффективности через коммуникативные воздействия на сотрудников и покупателей. Его цель двойная: активировать потребительский спрос, и поддержать благоприятное расположение к зоомагазину. Специализируется на продвижении товаров для животных рекламное агентство https://zoodigital.ru/.

Функции маркетингового продвижения продаж зоотоваров

Таким продвижением преследуется выполнение задач:

Информировать покупателей о товарах с их параметрами, донести до них преимущества и выгоды от приобретения, а с этим – восторженные отзывы уже пользующихся этим товаром потребителей.

Формировать престижность продукции, удобство и качество использования. Выделять ее среди конкурентных товаров.

Постоянно поддерживать популярность зоотоваров. Подчеркивать важность и полезность для питомцев. Покупатели должны помнить, что и где им нужно приобрести. Напоминать им при покупках, информировать о новинках. При посещениях, по почте, СМС. Для этого поддерживать контакты.

Стимулировать спрос и отделы продаж. Акции со скидками по продукции в рознице, премии и особый процент реализаторам, партнерам за повышенные объемы реализации с прогрессивной шкалой.

Продвигать более дорогие товары. Убеждать, что товары с высокими ценами обладают уникальными качествами, и это должно стать решающим критерием при выборе. По сравнению с аналогами экземпляры зоомагазина имеют особый вкус и полезные качества.

Вместе продуктами обязательно размещать информацию о заведении. В том числе о спонсорстве и меценатстве, социальных проектах. Эта скрытая реклама помогает создавать позитивный образ магазина, и нивелировать возможные негативы.

Все задачи важны, и их комплексное значительно увеличит доходность.

Киты продвижения

Маркетинговые решения по развитию зоомагазина основываются на четырех основных принципах.

Реклама В современной маркетинговой теории это обезличенная форма коммуникаций. Она будет эффективной в платных информационных средствах, с определенными источниками оплаты.

При этом реклама должна быть не общей, а маркетинговой направленной. Ее цель – знакомить покупателей с потребительскими свойствами продукции, а также с производителями и их деятельностью.

В итоге должна расти востребованность.

Эффективность рекламы формируется оценками продвигаемой продукции и их аргументацией. Основа рекламы – уникальное торговое предложение (УТП), в лучшую сторону отличающееся от конкурентных, показывающее выгоды покупателю от приобретения продукта.

Она должна быть понятной и запоминающейся, сподвигающей потребителей к самостоятельному решению покупать.

Прямые продажи лично

Проводятся в личных контактах с покупателями в устном и письменном общении, с наглядными проспектами.

Для прямого маркетинга не нужны финансовые вложения, но требуется высокий уровень управления бизнесом. Здесь персоналу важно знать досконально свойства реализуемых товаров, быть экспертными в консультациях. Это фактор последнего аргумента покупателю в торговом зале.

Важно понимать, что при золотых свойствах товара, но некорректностях и грубостях, некомпетентности продавцов, продажи упадут.

Личные продажи выгодны:

Индивидуальным подходом.

Малыми издержками на продвижение по сравнению с рекламой.

Прямой обратной связью.

Но как основной минус – большие оборотные издержки при целой иерархии отношений в сети или в большом магазине.

Но максимальная эффективность прямых личных продаж – с эксклюзивными товарами, когда нет оптовых продаж.

PR, публичная пропаганда

Является неличным и неоплачиваемым стимулированием спроса на продукцию распространением коммерческой информации с задачей привлекать целевых клиентов без рекламных затрат.

Стимулирование продаж

Стимулируются покупатели, контрагенты (партнеры), и продавцы.

Самое частое соответственно – скидки, премии, льготы и обучение.