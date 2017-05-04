Как сделать бегущую строку светодиодную?

Доказано неоднократно, что в случае, если человек видит бегущую строку, он обязательно её прочитает. Безусловно, означенный тезис справедлив не для 100% человек, но для подавляющего большинства. Следовательно, использовать бегущую строку в наружной рекламе является рекомендованным.

Светодиодная реклама может быть изготовлена и самостоятельно. Однако в этом случае, человек, который планирует сэкономить на покупке готовой светодиодной бегущей строки должен хотя бы немного разбираться в программировании.

Raspberry Pi и светодиодные дисплеи

Итак, суть заключается в следующем:

необходимо приобрести светодиодные дисплеи;

необходимо обеспечить для них компьютерное управление;

придётся самостоятельно запрограммировать конкретную фразу, которая будет отображаться на светодиодной бегущей строке.

Приобрести светодиодные экраны – это самое простое, что предстоит выполнить. Найти возможность приобретения в Интернете не составит большого труда. Управление этими экранами лучше добавить минималистичному компьютеру.

Речь идёт о плате управления Raspberry Pi. Фактически, речь идёт о миниатюрном компьютере, который работает под управлением урезанного линукса. Безусловно, он будет установлен в короб к светодиодным дисплеям.

Кстати говоря, заблаговременно следует подумать о том, как обеспечить влагонепроницаемый корпус для конструкции, если бегущая строка будет располагаться на улице. Вполне допускается для склеивания корпуса использовать обыкновенный герметик. Однако, при помощи пылесоса рекомендуется на завершающих этапах удалить воздух из короба. Это обеспечит возможность избавиться от конденсата.

Как запрограммировать конкретную фразу?

Вы построили корпус, разместили в нём Led-панели, а также подключили к ним Raspberry Pi. Но при этом, светодиодная строка не начнёт работать. Необходимо записать определённую программу и инициировать её выполнение.

В Интернете (на GitHUB) всегда можно скачать открытее коды для Raspberry Pi. Там находится огромное количество софта, которое можно скачать абсолютно бесплатно. Правда надёжности в функционировании Вам никто не даст.

Теперь с компьютера посредством любого из интерфейсов «заливаем» программу на Raspberry Pi (предварительно заменив в программе фразу, которая должна отображаться на LED-экранах).

Остаётся лишь подключить дисплеи и микро-компьютер к электрической цепи питания и инициировать выполнение программы.

В видео будет продемонстрировано, как сделать светодиодную строку с датчиком температуры своими руками: