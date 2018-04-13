Как самому нанести надпись на футбольную форму

Каждый человек покупает себе оригинальную одежду, которая бы отличала его в толпе. Одним из способов выделиться является нанесение уникальных рисунков на поверхность ткани.



Очень часто в этом нуждается футбольная форма, на которую наносят номера и различные отличительные обозначения. Существует несколько способов печати на такой ткани, с которыми можно ознакомиться на специализированных сайтах.

Клеим надпись

Технически в домашних условиях невозможно напечатать на футболке картинку или другое изображение. Но нанести надпись на ткань можно с помощью специальной трансферной бумаги.

Алгоритм изготовления футбольной формы можно разбить на такие последовательные действия:

создание надписи. Для этого нужно с помощью специальных компьютерных программ сформировать качественную картинку высокого разрешения. Здесь все зависит от размера надписи, и где она будет использоваться. Обратите внимание, что буквы должны быть зеркально отражены, так как после печати они станут в правильном порядке. Когда все хорошо, следует распечатать картинку на трансферной бумаге. Если надпись большая, можно элементы наносить отдельно на несколько листов;

перенос картинки. В первую очередь следует выгладить футболку, чтобы получить ровную поверхность. Вам также понадобиться листок плотного картона. Футболку расстилают на ровной поверхности. Затем под место, где будет располагаться рисунок, подкладывают картон. Он нужен, чтобы краска не протекла на другую сторону футболки. Когда все готово, к ткани прикладывают трансферную бумагу напечатанным вниз. После этого утюгом аккуратно гладят материал на протяжении 1,5 мин.

Изготавливаем картинки

Сложные надписи не так просто получить подобным образом. Но существует несколько простых рекомендаций, которые помогут вам некоторым образом решить задачу:

Составляйте картинки из нескольких отдельных элементов. Это просто, если они не имеют стыков и располагаются на небольшом расстоянии. Используйте трафареты. Подобные заготовки легко сделать самостоятельно. При этом можно придать ему практически любую форму. Закажите термоаппликацию. Этот вариант самый простой и быстрый, так как не требует длительной подготовки.

Если вы хотите получить качественную футбольную форму, тогда лучше печать доверять опытным специалистам, которые используют профессиональное оборудование. Надписи такого типа смогут прослужить несколько сезонов, без потери качественных характеристик.