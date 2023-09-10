Что входит в SEO продвижение сайта

Search Engine Optimization представляет собой процесс оптимизации сайта под нужные поисковые запросы и выстраивание контента, дизайна и других составляющих таким образом, чтобы сайт более высоко котировался поисковиками.

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SEO как способ процветания сайта

Известная статистика говорит о том, что пользователи, которые применяют тот или иной поисковый запрос, чаще всего не ходят дальше первой страницы выдачи.

Более того, некоторые пользователи, вообще, смотрят только первые строчки. Некоторые могут предположить, что первые строчки в странице выдачи по поисковому запросу получают только крупные корпорации, развитые сайты и подобные игроки рынка.

На самом деле, SEO оптимизация позволяет занять, так сказать, самый верх при помощи вполне доступных манипуляций и при относительно небольшом бюджете.

Нужно ли оптимизировать

Следует понять, что оптимизация актуальна для вполне конкретных страниц и сайтов:

Коммерческие;

Фирменные;

Медийные и развлекательные.

Другими словами, если сайт может процветать в связи с наличием значительного количества пользователей и больше нужны целевые пользователи, то SEO является актуальным.

С другой стороны, если вы делаете ресурс, как говорится, для себя, то вам не нужно много пользователей и не требуется популярность. Близкие к вашей теме и спектру интересов все равно сайт смогут отыскать, да и объем посетителей не имеет для вас значения.

Как оптимизируют

Другое дело – сайты, которые хотят иметь посетителей и клиентов. Самый типичный пример – продажи товаров и услуг.

Понятное дело, что в большинстве областей есть конкуренты, которые предлагают примерно похожие возможности для клиентов. Соответственно, для каждого из этих конкурентов важно стать заметнее для потенциального клиента, то есть быть выше в выдаче.

Именно этим и занимается SEO, то есть продвигает вас на самый верх. При этом продвижение выполняется по нужным для вас запросам. Понятное дело, если вы торгуете редькой, для вас менее актуальны пользователи, которые набирают в поисковой строке «купить морковь». Конечно, потенциально они могут и редьки у вас прикупить, если сайт привлекательный и условия выгодные, но в большей степени вам нужны пользователи с запросом о покупке редьки.

Сам по себе процесс оптимизации включает множество компонентов. Если говорить кратко, то специалисты используют точные данные относительно алгоритмов поисковых систем и грамотно применяют знания об этих алгоритмах, для того чтобы поисковая система считала ваш сайт лучше других и предлагала пользователям в выдаче.