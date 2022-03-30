Как россиянам вывести деньги с Binance

По известным уже каждому человеку в нашей стране причинам, связанным с Украиной, за последний месяц российский рынок покинуло огромное количество компаний.

Некоторые полностью прекращают свою деятельность, другие – временно. Более того, права россиян стали ущемлять по всему миру, ограничивая их. К таким вопиющим случаям можно отнести и крупнейшую в мире криптобиржу Binance, которая заблокировала торговые счета пользователей из России.

Могут ли в такой ситуации пользователи из России вывести свои средства или можно попрощаться с ними? Подробнее узнать об этом, а также прочитать отзывы о различных финансовых компаниях можно на сайте https://vsemkidalam.net/review-category/finansovie-kompanii.

Что случилось

Официально криптобиржа не заявляла об уходе из России.

Но, это можно понять и без этого, так как теперь невозможно ни пополнить торговый счет, ни вывести из него деньги, так как большая часть крупнейших российских банков теперь не обслуживается.

То же самое и с переводами через разные платежные системы, как-то связанными с Россией. Тем не менее, многие опытные игроки крипторынка успокаивают, говоря о том, что есть обходные пути, которые позволят, как минимум, вывести свои средства со счета.

Ведь у многих там собрана хорошая сумма денег, с которой они не хотят прощаться. Это ведь их честно заработанные деньги!

Варианты вывода

Даже если удастся вывести деньги со счета Binance на карту или банковский счет, ЦБ может обратить внимание на нетипичное использование счетов.

Если учесть, что криптовалюта пока запрещена у нас в стране, высока вероятность, что карту или счет с выведенными деньгами, могут заблокировать.

Из работающих способов, можно обратить внимание на переводы в онлайн-кошельки. Многие такие сервисы дают возможность хранить там не только фиаты, но и криптовалюту. Также можно рассматривать альтернативные платформы, позволяющие осуществить P2

P-торговлю. С их помощью сделки можно осуществлять без участия посредников.

В настоящий момент с Binance можно вывести деньги в виде фиатов. Например, криптовалюта выводиться на сторонний кошелек, а затем через независимые обменники можно поменять ее на фиатные деньги и перевести на счет в российском банке.

Правда, в данном случае есть риски, так как нет гарантий, что сторонние обменники выполнят свои обязательства качественно и надежно. Увы, но в ближайшее время, пока ситуация на мировой политической арене не стабилизируется, не стоит надеяться, что Binance будет полноценно работать.

Тем не менее, можно попробовать вывести средства. Правда, из-за использования длинной цепочки и посредников, комиссий, которые каждый снимает за свои услуги, часть средств будет утеряна.