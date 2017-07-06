Как расставить товары в магазине?

За означенное в заголовке отвечает мерчендайзер. По сути, речь идёт о том, чтобы расположить товар на витрине строго определенным образом, который и обеспечит необходимое увеличение продаж. Отметим, что благодаря продуманному расположению товаров на витрине появляется возможность эффективной продажи всего ассортимента магазина, а не конкретных его позиций.

Подставки под товары также несут на себе немаловажную функцию. Они способы подавать товар в наиболее привлекательном виде для покупателя. Безусловно, перед покупкой покупатель хочет рассмотреть товар. И подходящая подставка позволит ему это сделать самым эффективным образом.

Материалы, которые служат для производства подставок под товары

Отметим, что основное внимание покупателя должно быть направлено на сам товар, а не на подставку. Следовательно, производители стараются выполнить подставки таким образом, чтобы они оставались максимально незаметными.

Далее представлены материалы, которые используются для производства подставок под различного рода товары:

акрил;

оргстекло;

поликарбонат и т.д.

В подавляющем большинстве случаев речь идёт о пластиках. Хотя при необходимости они могут быть дополнены металлическими вставками. Подставка даёт возможность расположить товар (к примеру, смартфон) под неестественным углом.

Однако, этот неестественный угол обеспечит максимально эффективное рассмотрение товара покупателем. Следовательно, вероятность продажи товара существенным образом повышается.

Захламление витрин: главная ошибка

Начинающие предприниматели, как правило, «вываливают» сразу весь ассортимент магазина на витрины. Безусловно, чем большое товаров на витрине, тем больше удастся сделать продаж.

Но исходить необходимо из общей площади витрины. Категорически запрещается захламлять выставочно-торговые площади. В противном случае количество продаж будет лишь систематически уменьшаться.

Вышеозначенная проблема характерна для небольших салонов техники (компьютерных салонов).

Чрезмерное наполнение витрины не даёт покупателю в должной мере ознакомиться с интересующим его товаром. Его внимание распыляется и желание покупки уходит. Также следует помнить, что подавляющее большинство покупателей – правши. Следовательно, товары, которые пользуются максимальным спросом должны располагаться в крайней правой части витрины.

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Евгения Холоденина расскажет о том, как наилучшим образом скомпоновать витрину: