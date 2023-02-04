Как расставить мебель в кабинете руководителя

Кабинет руководителя — одно из главных помещений в здании, ведь оно отражает атмосферу всего офиса и его работников в частности. Чем стильнее и элегантнее обставлен кабинет, тем лучше первое впечатление у потенциальных клиентов или будущих работников. А какой хороший бизнесмен откажется от такого КПД? Правильно, никакой!

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Основные принципы расстановки мебели

Важно понимать, что кабинет начальника это, в первую очередь, рабочее пространство и обставлено оно должно быть соответствующе.

Пространство не должно быть забитым всяким хламом, иметь четкую расстановку и всегда иметь достаточно места для небольшой группы людей.

Зонирование

Кабинет обычно разделяется на 2 пространства: рабочее место руководителя и пространство для брифингов и переговоров.

Основная зона

Основное рабоче место состоит из стола и кресла, его принято организовывать в самом даль-нем углу по диагонали.

Это позволяет сделать акцент на руководителя для всех находящихся в кабинете и при этом начальник будет иметь возможность сразу оценить каждого посетителя.

Рабочий стол лучше ставить только под прямыми углами, сам руководитель должен смотреть либо на дверь, либо в окно. Он ни в коем случае не должен находиться спиной к входной двери.

Это выглядит глупо и воспринимается как слабость характера. Стол и кресло обязательно должны подбираться под индивидуальные параметры хозяина. Га-бариты и форма стола выбираются в зависимости от характера работы и личных предпочтений руководителя (ни в коем случае нельзя забывать про них).

Зона для брифингов

Пространство для переговоров обязательно должно быть оборудовано хорошим круглым или «П» образным столом для переговоров и удобными стульями для сотрудников.

Доски и графики должны размещаться в месте, которое хорошо проглядывается с любого угла, чтобы сотрудникам не пришлось все время вертеться за столом.

Если в кабинете работают сразу несколько человек их рабочие места должны быть расставлены так, чтобы все работники смотрели в одно место, это создаст благоприятную атмосферу для продуктивной работы.

Также всегда стоит оставить около 1м сзади рабочего место под шкафы и прочие детали ин-терьера.

Стиль помещения

Стиль помещения может быть любым, это зависит лишь от фантазии и возможностей самого руководителя, но он должен быть один. Вся мебель в кабинете должна сочетаться между собой и быть уместной.

В противном случае даже самая дорогая и выверенная мебель будет смотреться смешно.