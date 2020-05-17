Как раскрутить аккаунт в Тик Токе

Тикток — новая популярная соцсеть. Когда она только вышла, никто не прогнозировал такую большую популярность. Ведь есть же Ютуб, Инстаграм, Вконтакте и Фейсбук.

Зачем еще нужен просто сервис для коротких видео? Оказалось, очень нужен, и теперь блогеры в Тиктоке зарабатывают и имеют популярность, сравнимую с другими звездами социальных сетей. И поэтому набирает популярность среди блогеров накрутка Tik Tok.

Как подготовиться к раскрутке аккаунта в Тиктоке

Подготовка к раскрутке — один из самых важных этапов. Без него можно потерять очень много времени и потенциальных подписчиков. Если правильно оформить аккаунт и подойти к профилю со всей серьезностью — можно сэкономить до 1 месяца времени.

Чтобы подготовиться к раскрутке, первое что нужно сделать — заполнить профиль. Полностью, не оставляя никакого пустого места. Это нужно для того, чтобы при заходе в аккаунт, человек сразу понимал, кто перед ним и какой контент можно ждать.

Второе — записать несколько видео по своей тематике. Отобрать из них самые лучшие, и выложить. Прописать все хэштеги, на первое время не стоит писать самые популярные теги, потом это можно будет нагнать.

Третье — в первое время нужно постоянно скидывать ссылки на свои другие соцсети. Это делается сразу для двух вещей: чтобы люди могли посмотреть, что это за блогер, и второе — распределить аудиторию изначально, чтобы потом не перегонять из одной соцсети в другую.

Как раскрутить аккаунт

Способов раскрутки аккаунта в Тиктоке сейчас несколько:

Массовые подписки и лайки. Самый простой способ. Тикток все еще нейтрально относится к программным лайкам и подпискам, поэтому свободно можно воспользоваться парсером и собрать аудиторию конкурентов, а потом совершить целевое действие. Лучше поставить 1 лайк и подписаться на человека, так шансов на его взаимную подписку становится больше;

Хэштеги и челенджи. Это к разряду популярных активностей. Необходимо пользоваться тегами, которые стали популярны в Инстаграме: лайк за лайк и тому подобные. Позволяет в первые моменты держать определенное количество людей. Челенджи из этой же серии, к тому же они как раз хорошо идут по хештегам;

Коллаборации с другими блогерами. Есть функция записи видео с двумя людьми. Обычно это либо бесплатный взаимпоиар, когда два блогера с одинаковой аудиторией участвуют в видео, либо когда более известный блогер берет деньги за видео. Второй вариант дает больше эффекта, особенно если на аккаунте крутые материалы.

Лучше использовать музыку из официальной библиотеки. Популярные треки повышают вероятность попадания в рекомендации. Пока этот процесс не так отлажен, как на Ютубе, тем не менее, в скором времени можно будет легко раскрутиться только с помощью рекомендаций.