Виды мебели для диспетчерских центров: характеристики и материалы
18 февраля 2026

Диспетчерские центры комплектуются специализированной мебелью, имеющей требуемую функциональность и эргономику для удобства выполнения задач управления.

Работа центров ведется в особых режимах, часто – круглосуточно. Поэтому мебель для диспетчеров должна способствовать поддержке высокого уровня работоспособности и комфорта.

Требования

Элементы мебели в диспетчерских центрах должны подбираться комплексно, учитывать их общую соразмерность.

Требования к ним регламентируются стандартом ГОСТ19917-2014 и санитарными нормами СанПиН 2.2./2.4.1340-03. В том числе:

  • У каждого элемента – определенные функции, без избыточности и мешающих факторов.

    Их соразмерность, соответствие габаритам помещений. Они должны давать возможность персоналу свободно перемещаться.

  • Не вызывать усталость на протяжении смены.
  • С необходимым техническим оснащением, удобным расположением устройств, скрытыми коммуникациями.
  • Изготовление – из износостойких, надежных и безопасных материалов.

    Высокая прочность, простая и надежная конструкция.

  • С обтекаемыми формами и кромками, исключая острые углы и срезы, приводящие к травмам.

Диспетчерскую мебель можно комплектовать из разработанных и произведенных готовых моделей. Но часто ее нужно изготавливать по заказу, с привязкой к конкретным условиям.

Состав

Диспетчерская мебель часто имеет модульную конфигурацию и мультимониторные крепежные системы – для закрепления на столах, стенах, в подвешенном состоянии.

В комплекты входят:

  • Специализированные столы для размещения аппаратуры, вычислительной техники, документации.

    С кабельными входами, каналами и тумбами. Одно- и многоместные.

  • Консоли модульного построения под системные блоки, крупное оборудование. Закрытые, или открытые облегченные. С электроприводами, чтобы регулировать высоту. Могут иметь две столешницы на разных высотах. Также с кабельными коммуникациями – силовыми и сигнальными.
  • Кресла с усиленными каркасами под нагрузки до 150 кг, регулируемыми сиденьями и подлокотниками на угол и высоту, ширину (4D).

    С синхоромеханизмами для повторения движений тела. В креслах повышенной комфортности могут быть акустические системы, подогрев, функции массажа.

Все компоненты снабжаются множественными настройками для приспособления к каждому конкретному пользователю.

Материалы

Надежную общую раму пультов обязательно изготавливают из качественных конструкционных сталей, имеющих порошковое напыление.

Для столешниц используется дерево.

ЛДСП не подходит из-за тонкого ламинированного слоя, быстро истирающегося. Фанера легко поддается деформации, впитывает влагу. Недорогие комплекты имеют элементы из ДСП и МДФ, с покрытием из пластика высокого давления HPL толщиной от 0,8 мм. Идеальное покрытие – из композитного полимера, не деформирующегося и водостойкого, с пожарной безопасностью КМ2.

Покрытие торцов не подходит из быстро отклеивающихся ПВХ или термопластов АБС.

Постформинг не выдерживает удары. Используют врезные мягкие канты, часто из HPL-пластика.

