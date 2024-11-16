Как работают кадровые агентства по подбору персонала

Как говорят лучшие из менеджеров, кадры решают всё. Конечно, здесь возможно только частично согласиться, но сложно и спорить, ведь кадры решают, если не всё, то многое.

Для работодателя более чем важно грамотно подобрать кадры. Пригодятся здесь кадровые агентства, такие как https://www.pozitivstaff.ru, которые специализируются на поиске, отборе и предоставлении персонала.

Составляющие работы

Работа кадрового агентства состоит из ряда компонентов.

Кратко возможно сказать про такие составляющие как:

Сбор запроса;

Поиск;

Предварительный подбор кандидатов;

Отбор кандидатов.

Если функционал включает дополнительные опции, кадровые агентства также после отбора выполняют проверки кандидатов, исходя из работодательских критериев.

Также зачастую дополнительно могут предоставляться такие опции, как доведение кандидатов до должности и поддержка в адаптации.

Запрос на кандидатов

Для начала работодатель предоставляет в агентство данные касательно вакансии, что включает параметры:

Квалификации;

Заработков;

Навыков и опыта;

Специфики работы.

Далее агентство выполняет поиск по набору доступных источников.

Как правило, каждое агентство имеет в наличии набор соискательских резюме, а также продуктивный инструментарий поиска через разные способы.

Подбор соответствующих кандидатов

Для предварительного отбора используется аналитика портфолио и резюме кандидатов.

Также выполняются первичные интервью.

Далее следует проверка кандидатов, к примеру, по наличию рекомендаций, профессиональных навыков и персональных свойств.

Смысл заключается в том, чтобы подобрать таких соискателей работы, которые соответствуют заданному работодателем набору критериев. Если агентство не только подбирает персонал, но и помогает в адаптации, то сначала предоставляет кандидатов для интервью. В дальнейшем отобранные работодателем соискатели поддерживаются представителями агентства в процессе адаптации, к примеру, когда дело касается сложных вопросов или ситуаций.

Вариации агентств

В завершение следует сказать, что есть разные вариации. Агентства общего профиля выполняют для разных отраслей подбор профессионалов.

Есть узкопрофильные агентства, которые занимаются подбором кадров в отдельны сферы.

В дополнение к этому есть и агентства для проектного подбора. Таковые помогают собрать сотрудников для эпизодических проектов, к примеру, для сезонной работы.