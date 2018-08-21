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Как сделать вирусное видео

21 августа 2018

Вирусным называется видео, которое «шагает» по интернету благодаря размещению его пользователями на своих интернет-ресурсах, и приобретает большую популярность. Как правило, передаются они через веб-порталы или соцмедиа.Как сделать вирусное видео

Подобный ролик может быть заснят случайно на мобильный телефон или видео-регистратор, а может сниматься целенаправленно.

Такие услуги предоставляют многие компании. Ознакомиться с одной из них вы сможете, перейдя по ссылке http://big-boom.com/uslugi/virusnyy-rolik/

Правила съемки

Четких правил создания вирусного видео не существует. Сложно предугадать, сумеет ли ваш ролик стать популярным и завоевать любовь аудитории.

Иногда обычное фото или кадр в несколько секунд могут набрать миллионные просмотры.

Но все-таки к некоторым советам стоит прислушаться. Возможно, они облегчат ваши усилия на пути к триумфу:

  1. Самое главное – это, конечно, идея вашего творения. Вы четко должны представлять, о чем будет ваша работа, и что вы хотите донести зрителю. Будь то реклама какого-либо товара, пропаганда образа жизни или перенос эмоций.
  2. Изучите популярные видео в сети, которые успели набрать множество просмотров. Возможно, вы рассмотрите в них общую формулу успеха.
  3. Не перенасыщайте ваш ролик пафосными элементами. Он должен быть лаконичным, своеобразным и креативным.
  4. Бывает так, что не шибко популярное видео становится мега известным после того, как его выкладывают у себя на странице знаменитости. Вы можете попытать счастья, и разослать его нескольким публичным известным персонам, в том числе и блогерам, с указанием ссылки.
  5. Сыграйте на эффекте неожиданности. Это впечатляет и вызывает массу эмоций.

Как сделать вирусное видео

Другие аспекты

Важным шагом является непосредственно сам процесс съемки. Здесь существует несколько вариантов, каждый из которых может быть одинаково удачным или неудачным.

Некоторые используют систему игры 1 актера. Для этого видео понадобится пару часов или даже минут съемки без смены декораций и без лишней помпезности.

Для других творений съемочные группы выезжают на отдельные территории, задействуют спецэффекты и целый арсенал участников.

Выигрышной может стать работа с участием знаменитых людей и известных киноактеров.

Полноценное готовое видео важно правильно преподнести, чтобы оно произвело должный эффект. Для этого его рекламируют в соцсетях и других источниках информации, для их раскрутки привлекают авторитетные лица, а также распространяют через друзей и знакомых.

Раскрутку видео целесообразно применять в течение нескольких дней после его афиширования.

Возможно, вышеперечисленные советы помогут вам создать ваше вирусное видео. И оно станет действительно известным и впечатляющим.



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