Как сделать вирусное видео

Вирусным называется видео, которое «шагает» по интернету благодаря размещению его пользователями на своих интернет-ресурсах, и приобретает большую популярность. Как правило, передаются они через веб-порталы или соцмедиа.

Подобный ролик может быть заснят случайно на мобильный телефон или видео-регистратор, а может сниматься целенаправленно.

Такие услуги предоставляют многие компании. Ознакомиться с одной из них вы сможете, перейдя по ссылке http://big-boom.com/uslugi/virusnyy-rolik/

Правила съемки

Четких правил создания вирусного видео не существует. Сложно предугадать, сумеет ли ваш ролик стать популярным и завоевать любовь аудитории.

Иногда обычное фото или кадр в несколько секунд могут набрать миллионные просмотры.

Но все-таки к некоторым советам стоит прислушаться. Возможно, они облегчат ваши усилия на пути к триумфу:

Самое главное – это, конечно, идея вашего творения. Вы четко должны представлять, о чем будет ваша работа, и что вы хотите донести зрителю. Будь то реклама какого-либо товара, пропаганда образа жизни или перенос эмоций. Изучите популярные видео в сети, которые успели набрать множество просмотров. Возможно, вы рассмотрите в них общую формулу успеха. Не перенасыщайте ваш ролик пафосными элементами. Он должен быть лаконичным, своеобразным и креативным. Бывает так, что не шибко популярное видео становится мега известным после того, как его выкладывают у себя на странице знаменитости. Вы можете попытать счастья, и разослать его нескольким публичным известным персонам, в том числе и блогерам, с указанием ссылки. Сыграйте на эффекте неожиданности. Это впечатляет и вызывает массу эмоций.

Другие аспекты

Важным шагом является непосредственно сам процесс съемки. Здесь существует несколько вариантов, каждый из которых может быть одинаково удачным или неудачным.

Некоторые используют систему игры 1 актера. Для этого видео понадобится пару часов или даже минут съемки без смены декораций и без лишней помпезности.

Для других творений съемочные группы выезжают на отдельные территории, задействуют спецэффекты и целый арсенал участников.

Выигрышной может стать работа с участием знаменитых людей и известных киноактеров.

Полноценное готовое видео важно правильно преподнести, чтобы оно произвело должный эффект. Для этого его рекламируют в соцсетях и других источниках информации, для их раскрутки привлекают авторитетные лица, а также распространяют через друзей и знакомых.

Раскрутку видео целесообразно применять в течение нескольких дней после его афиширования.

Возможно, вышеперечисленные советы помогут вам создать ваше вирусное видео. И оно станет действительно известным и впечатляющим.