Аппарат искусственной вентиляции лёгких: основные режимы работы и характеристики

Какие технические параметры приборов ИВЛ, их конструкция и основные детали

С момента изобретения аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) прошло более 100 лет и за это время устройство для первоначального лечения больных полиомиелитом превратилось в круглосуточную рабочую станцию для оказания помощи при тяжелых патологиях дыхания.

Аппараты искусственной вентиляции легких, используемые в медицинских учреждениях, службой скорой помощи, стационарные или портативные приборы (например, транспортный ИВЛ гамильтон т1, их разные виды являются сложным медицинским оборудованием.

Используется данное оборудование для восполнения до нужного уровня кислорода путем подачи в органы дыхания воздушной смеси, содержащей кислород.

На выбор прибора для поддержки дыхательной функции пациентов с патологиями влияют много условий: возраст больного, тип привода, режим вентиляции, функционал прибора, тип управления и др.

В конструкцию прибора ИВЛ входят следующие основные детали устройства: компрессор, датчики и электронные платы управления, система клапанов. Устройство либо полностью замещает дыхательную функцию («дышит» за человека, регулируя содержание кислорода в крови) либо для поддержания спонтанного дыхания (если пациент дышит самостоятельно и трудности с дыханием у него возникают периодически).

Подключение больного к аппарату искусственного дыхания может осуществляться как через маску, так и инвазивно (через интубационную трубку в бронхах или легких).

Параметры прибора, которые нужно настроить перед началом работы:

Объем дыхания (производится из расчета идеальной массы тела).

Частота дыхания (количество вдохов, выполняемых аппаратом в минуту).

Давление в легких пациента (определяется во время вдоха).

В каких режимах работает аппарат ИВЛ

Существует несколько режимов работы прибора искусственной вентиляции легких:

принудительная;

вспомогательная;

сочетание двух видов режима поддержки дыхания.

Принудительно-вспомогательный режим обычно используется при переходе от полной механической вентиляции к самостоятельно выполняемому дыханию.

Выбор и подбор этого прибора для поддержания дыхания осуществляется, исходя из важных факторов: наличие необходимых опций, технических характеристик устройства, клинические сценарии и потребности пациентов, наличия сертификата и соответствия медицинским стандартам.