Обзор системы учета рабочего времени Kickidler
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Обзор системы учета рабочего времени Kickidler

7 ноября 2024

В современных компаниях особую важность имеет наряду с технологиями контроль исполнения задач сотрудниками, эффективность использования отведенного времени.

В этом поможет автоматизированный программный комплекс Kickidler, разработанный компанией "айти Сервис”. Это система учета рабочего времени. За 10 лет ее внедрения в государственных учреждениях и тысячах компаний, в каждом случае повышается эффективность и производительность коллектива, и снижаются затраты на содержание персонала.

Подробности и выгодные условия использования программы – на сайте www.kickidler.com со всеми релизами.

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Особенности работы Kickidler

Суть программы – в учете и контроле временного режима каждого сотрудника за рабочим компьютером. Она автоматизирует для организации две свои основные функции – контролировать персонал, и повышать внутри информационную безопасность.

Ее применение универсально, одинаково эффективно в малом, среднем и крупном бизнесе. Система способна мониторить любое число станций в пределах до 10 тысяч.

В системе три подпрограммы:

  • Сервер – хранит всю собираемую информацию.
  • Вебер – с компьютера наблюдателя мониторит каждого сотрудника и просматривает отчеты.
  • Грабер-агент на подконтрольных компьютерах – захватывает рабочие столы.

Через веб-интерфейс программа настраивается и собирает отчетность.

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Где полезно применение Kickidler

Наиболее эффективно комплекс помогает:

  • В топ-менеджменте – контролировать сотрудников.
  • В ИТ-компаниях оптимизировать рабочие процессы.
  • Службам безопасности. Предупреждает инсайдерские угрозы.
  • В сфере HR работы с персоналом анализировать создаваемый микроклимат в компании.

Kickidler продуктивно используется, чтобы контролировать учебные компьютерные классы в школах, колледжах, вузах. Еще полезное применение – контролировать, чем занимается за компьютером ребенок.

Достигаемые эффекты с Kickidler

Грамотный руководитель получает результаты:

  • Повышение продуктивности каждого сотрудника;
  • Минимизацию риска инсайдерской угрозы;
  • Контролируются удаленные специалисты;
  • Подсчет отработанного времени;
  • Оптимально взаимодействуют отделы;
  • Обнаружение противоправных действий работников.

Kickidler записывает и хранит все отчеты по активности, включая видео.

Среди его преимуществ – скрытность контроля, бесплатные обновления, работа во всех популярных ОС, безопасность доступа и кэширование информации на случай отключения сервера.



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