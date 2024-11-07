Обзор системы учета рабочего времени Kickidler

В современных компаниях особую важность имеет наряду с технологиями контроль исполнения задач сотрудниками, эффективность использования отведенного времени.
В этом поможет автоматизированный программный комплекс Kickidler, разработанный компанией "айти Сервис”. Это система учета рабочего времени. За 10 лет ее внедрения в государственных учреждениях и тысячах компаний, в каждом случае повышается эффективность и производительность коллектива, и снижаются затраты на содержание персонала.
Подробности и выгодные условия использования программы – на сайте www.kickidler.com со всеми релизами.
Особенности работы Kickidler
Суть программы – в учете и контроле временного режима каждого сотрудника за рабочим компьютером. Она автоматизирует для организации две свои основные функции – контролировать персонал, и повышать внутри информационную безопасность.
Ее применение универсально, одинаково эффективно в малом, среднем и крупном бизнесе. Система способна мониторить любое число станций в пределах до 10 тысяч.
В системе три подпрограммы:
- Сервер – хранит всю собираемую информацию.
- Вебер – с компьютера наблюдателя мониторит каждого сотрудника и просматривает отчеты.
- Грабер-агент на подконтрольных компьютерах – захватывает рабочие столы.
Через веб-интерфейс программа настраивается и собирает отчетность.
Где полезно применение Kickidler
Наиболее эффективно комплекс помогает:
- В топ-менеджменте – контролировать сотрудников.
- В ИТ-компаниях оптимизировать рабочие процессы.
- Службам безопасности. Предупреждает инсайдерские угрозы.
- В сфере HR работы с персоналом анализировать создаваемый микроклимат в компании.
Kickidler продуктивно используется, чтобы контролировать учебные компьютерные классы в школах, колледжах, вузах. Еще полезное применение – контролировать, чем занимается за компьютером ребенок.
Достигаемые эффекты с Kickidler
Грамотный руководитель получает результаты:
- Повышение продуктивности каждого сотрудника;
- Минимизацию риска инсайдерской угрозы;
- Контролируются удаленные специалисты;
- Подсчет отработанного времени;
- Оптимально взаимодействуют отделы;
- Обнаружение противоправных действий работников.
Kickidler записывает и хранит все отчеты по активности, включая видео.
Среди его преимуществ – скрытность контроля, бесплатные обновления, работа во всех популярных ОС, безопасность доступа и кэширование информации на случай отключения сервера.