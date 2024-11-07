Обзор системы учета рабочего времени Kickidler

В современных компаниях особую важность имеет наряду с технологиями контроль исполнения задач сотрудниками, эффективность использования отведенного времени.

В этом поможет автоматизированный программный комплекс Kickidler, разработанный компанией "айти Сервис”. Это система учета рабочего времени. За 10 лет ее внедрения в государственных учреждениях и тысячах компаний, в каждом случае повышается эффективность и производительность коллектива, и снижаются затраты на содержание персонала.

Подробности и выгодные условия использования программы – на сайте www.kickidler.com со всеми релизами.

Особенности работы Kickidler

Суть программы – в учете и контроле временного режима каждого сотрудника за рабочим компьютером. Она автоматизирует для организации две свои основные функции – контролировать персонал, и повышать внутри информационную безопасность.

Ее применение универсально, одинаково эффективно в малом, среднем и крупном бизнесе. Система способна мониторить любое число станций в пределах до 10 тысяч.

В системе три подпрограммы:

Сервер – хранит всю собираемую информацию.

Вебер – с компьютера наблюдателя мониторит каждого сотрудника и просматривает отчеты.

Грабер-агент на подконтрольных компьютерах – захватывает рабочие столы.

Через веб-интерфейс программа настраивается и собирает отчетность.

Где полезно применение Kickidler

Наиболее эффективно комплекс помогает:

В топ-менеджменте – контролировать сотрудников.

В ИТ-компаниях оптимизировать рабочие процессы.

Службам безопасности. Предупреждает инсайдерские угрозы.

В сфере HR работы с персоналом анализировать создаваемый микроклимат в компании.

Kickidler продуктивно используется, чтобы контролировать учебные компьютерные классы в школах, колледжах, вузах. Еще полезное применение – контролировать, чем занимается за компьютером ребенок.

Достигаемые эффекты с Kickidler

Грамотный руководитель получает результаты:

Повышение продуктивности каждого сотрудника;

Минимизацию риска инсайдерской угрозы;

Контролируются удаленные специалисты;

Подсчет отработанного времени;

Оптимально взаимодействуют отделы;

Обнаружение противоправных действий работников.

Kickidler записывает и хранит все отчеты по активности, включая видео.

Среди его преимуществ – скрытность контроля, бесплатные обновления, работа во всех популярных ОС, безопасность доступа и кэширование информации на случай отключения сервера.