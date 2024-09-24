Как работает пенсионная система в Германии

В Европе и России бытует мнение, что пенсионеры Германии богатые люди, могут позволить себе путешествовать по всему миру. Но это не совсем так. Не все люди пенсионного возраста путешествуют, а только те, кто смог грамотно накопить на безбедную старость. В стране трехступенчатая пенсионная система, рассмотрим принцип ее работы подробнее. Более подробную информацию о том, как заработать на пенсии, можно узнать здесь.

Размер пенсии в Германии

Средние показатели выплат не превышают 1396 евро в западной части и 1336€ в восточной. Такой размер устанавливают гражданам, у которых стаж работы 45 лет.

Но женщинам сложно достичь этого показателя, так как приходилось уходить в декрет 1-2 раза. В реальности взносы выплачивают за 27,5 лет стажа на Западе, а Востоке — 39,7 лет.

По статистике 2017 года в западной Германии средний размер пенсии составил — 1078 евро для мужчин и 606€ для женского населения. В восточной части — 1171 и 894 евро.

Но с этих сумм немцы самостоятельно оплачивают медицинскую страховку и взносы по уходу за лежачими больными, если вдруг возникнет потребность.

С 2005 г власти обязали пенсионеров платить налоги, если те сдают квартиру или получают выплаты от государства более 9000 евро в год.

Что собой представляет трехступенчатая пенсионная система Германии

Начисления проводят в три этапа:

Государственные начисления — это обязательная программа, действующая для наемных граждан, рабочие места которых участвуют в обязательном пенсионном страховании. Размер выплат напрямую зависит от отчислений компании.

Производственная пенсия — делится на две категории: начисления работающих немцев в государственном секторе и частных фирм, попадающие под сферу контроля профсоюза. За удержание пенсионных взносов с работников компании получают налоговые льготы.

Частные пенсионные страховые отчисления — немцы могут самостоятельно отчислять часть доходов в пользу будущих выплат. Так создают финансовую подушку на старость. К частному страхованию относят прибыль от сдачи недвижимости в аренду, покупка ценных бумаг или биткоинов.

Если встречаете путешествующих немецких пенсионеров — это та категория граждан, которая начала инвестировать в свою пенсию уже с 30 лет.

Германское правительство планирует пенсионный возраст до 70 лет, так как уже сейчас из казны на выплаты уходит 1,3 млрд. Евро. Из-за низкой рождаемости, увеличенной продолжительности жизни к 2050 г в Германии пенсионеров будет 32% населения.