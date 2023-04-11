Как проходить техосмотр в 2023?

Наверняка многие автолюбители слышали о том, что в 2023 году прохождение техосмотра не потребуется. Действительно, на основании федерального закона № 494, можно утверждать, что процедура впредь будет действовать на добровольной основе. Тем не менее, существует несколько дополнений, о которых каждый автовладелец должен знать. Проходить техосмотр всё же придётся, но не каждый год.

Важно! Пройти техосмотр по закону удастся лишь в аккредитованных центрах. Российский Союз Автостраховщиков предлагает ознакомиться с полным их перечнем на собственном официальном сайте.

Кому пройти техосмотр всё же придётся?

Несмотря на добровольный подход к техосмотру, действует ряд уточнений. Автовладелец обязан пройти процедуру в случае:

на учёт ставится автомобиль, с момента изготовления которого минуло 4 года;

происходит смена собственника авто (если автомобиль старше 4 лет);

сотрудник ГАИ визуально обнаружил неисправности, которые в теории могут нести угрозу другим участникам движения;

в конструкции транспортного средства присутствуют не заводские модернизации;

владелец на авто предполагает выезжать за границу.

В каждой из означенных ситуаций прохождение техосмотра является обязательным требованием.

При этом владельцы новых автомобилей (до 4 лет) освобождаются от техосмотра. Однако, если автовладелец предполагает подрабатывать в такси (перевозка пассажиров), пройти процедуру технического осмотра транспортного средства всё же придётся (ежегодно).

Документы и фотографии

Чтобы пройти процедуру, автовладелец должен предоставить ряд документов: гражданский паспорт и паспорт технического средства. На практике можно предъявить не ПТС, а СТС или любой другой документ, который позволит идентифицировать авто.

Как уже было сказано выше, проходить техосмотр нужно только в аккредитованных центрах. Но приписка транспортного средства роли не играет.

Т.е. если владелец авто по каким-то причинам выехал в другой город и подошёл срок прохождения техосмотра, он может выбрать любой ближайший на данный момент аккредитованный центр.

При прохождении процедуры специалисты должны сделать ряд фотографий. На самих фото обязательно должны быть отражена следующая информация: географические координаты аккредитованного центра; время съёмки; госномер и технические особенности авто (модель, цвет кузова, марка).

В случае, если у автовладельца при прохождении техосмотра нет аптечки и знака «Аварийная останова», штрафа не последует.

В видео обозначены новые правила прохождения техосмотра: