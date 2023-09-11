Как проходит повышение квалификации по государственным закупкам по 44-ФЗ

Госзакупки – обязательные процедуры, которые необходимо соблюдать государственным организациям, когда ними выполняются покупки и поставки.

Такие мероприятия регламентируются рядом законодательных документов, и требуют определенных квалификационных навыков от работников и руководителей.

Чтобы овладеть большим объемом знаний и данных, нельзя обойтись без специальных курсов подготовки и повышения квалификации работников в рамках Федерального закона ФЗ-44, пройти которые можно тут.

Особенности курсов повышения квалификации

Повышать уровень подготовки необходимо с учетом изменений в Федеральном законе ФЗ-44/05.04.2013 в последней редакции 2023 года.

Он регламентирует, как закупать товары, услуги и работы государственным и муниципальным организациям, чтобы удовлетворять свои нужды, заключать контракты и их исполнять. Получить навыки взаимодействия в рамках существующих регламентов помогут курсы повышения квалификации для работников и руководителей госпредприятий.

Для необходимого обучения попадают категории следующих лиц:

Руководителей заказчика.

Руководителей отделов заказчика по контрактным обязательствам.

Представителей контрольных органов.

Председателей и членов комиссий заказчика. В лице государственных органов, органов, под управлением которых находятся государственные внебюджетные фонды, органов с местным самоуправлением, казенных и бюджетных учреждений, государственной корпорации «Росатом» и подведомственных ей организаций, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Обучение проводится в онлайн и очном режиме.

В личном кабинете каждый слушатель обеспечен и методическими материалами, подготовка курируется преподавателями-экспертами. Также проводится корпоративное обучение.

По окончании переподготовки слушатели получают дипломы и сертификаты.

Программы переквалификации

Состав программ меняется в соответствии с профилем направления слушателя.

В общий перечень предметов для изучения входят:

Контрактная система – основы и законодательство. База информационного обеспечения. Система управления и общих требований.

Системы планирования закупок на контрактах.

Льготные организации, УИН, малое предпринимательство, социально ориентированные некоммерческие организации.

Открытые конкурентные способы выделения кандидатов на поставки и покупки. Отношения с единым поставщиком.

Правовые положения, трудовые отношения. Элементы антикоррупционного законодательства по закупкам.

Слушатели проходят тестирование и итоговую письменную работу.