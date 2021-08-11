Как проходит лечение каналов зубов под микроскопом

За последние годы арсенал стоматологов заметно расширился, что позволяет им выполнять лечение зубов еще качественнее. Одним из таких инструментов является микроскоп. Его используют, в том числе и для лечения каналов зубов.

Обычный человек не совсем понимает, как можно использовать микроскоп для лечения зубов в техническом плане. Но в данной сфере микроскоп используется не классический, а специальный стоматологический, имеющий 30-кратное увеличение.

Это специальное приспособление, которое надевается на голову специалиста. Сам зуб вместе с пациентом никак нельзя расположить под обычным микроскопом физически. Поэтому для пациента никакого дополнительного дискомфорта в такой ситуации нет. Записаться на лечение каналов под микроскопом в Москве можно на сайте клиники «Эвита».

Преимущества лечения каналов зубов под микроскопом

Главным плюсом является то, что специалист намного лучше видит, что происходит внутри.

Даже если канал зуба стандартного строения, его диаметр не превышает 1 мм, и невооружённым глазом при помощи стоматологического зеркальца разглядеть всё что происходит крайне сложно.

С учётом того что каналов в одном зубе несколько и они также могут быть нестандартной формы с дополнительными разветвлениями, задача становится ещё сложнее.

Стоматологический микроскоп позволяет лучше разглядеть то, что происходит внутри канала, увидеть то, что не увидел бы врач без дополнительного оптического приспособления и намного эффективнее выполнить лечение.

Можно обнаружить мельчайшие очаги кариеса, воспаления или каких-то других проблем. При этом работа выполняется чуть ли не с ювелирной точностью, потому что удаляются только повреждённые ткани и то, что находится рядом. Травматизация здоровых тканей практически сведена к нулю, поэтому целостность зуба нарушается по минимуму, что важно для его быстрого восстановления.

Как выполняется лечение каналов зубов под микроскопом

Как таковой разницы нет, если сравнивать с обычным лечением.

Просто сам врач намного лучше видит, что происходит внутри, работает точнее, аккуратнее и качественнее.

В итоге лечение канала зуба получается качественным, минимизирует риски возникновения рецидива и дальнейшего распространения воспалительных и других процессов в глубину. Что касается длительности приема врача и стоимости такого лечения, это не сильно отличается от стандартной процедуры.

Да, это немного дороже, но не на какие-то баснословные суммы. Если учесть, что качество работы в разы выше, то цена полностью себя оправдывает.