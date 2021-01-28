Как делается продвижение канала в Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен стал одним из популярных ресурсов, где можно делиться своим мнением , новостями и получать комментарии от других пользователей.
Сервис стал соцсетью, с множеством каналов, на которых люди делают контент. И для продвижения своего канала можно использовать методы раскрутки других соцсетей, однако есть некоторые нюансы. Услугу продвижения в «Яндекс.Дзен» по выгодным ценам предлагает компания https://360-media.ru/zen/.
Выбор тематики
Выбор тематики является главным условием для полноценного развития своего творчества на Яндекс.Дзен.
Ведь следует понимать, что сегодня актуально. Можно даже прислушиваться к своим мыслям. Если начать писать про непопулярную тему, аудитория будет минимальна или вовсе не наберется. Также следует учитывать средний возраст аудитории, а он старше 45 лет.
Оформление канала
Не стоит пренебрегать оформлением канала. Обязательно следует придумать интересное название, описание, сделать привлекательный аватар.
Качество и количество контента
На Дзене количество выпускаемого контента также важно, как и качество. Ведь по идее, чем больше выпускаемого контента, тем больше прочитываний в целом.
Желательно публиковать по статье в день, а лучше конечно по 3-4 статьи. Однако, стоит учитывать правила сервиса и не нарваться на бан.
Оптимизация текста.
Оптимизация статей тоже важный параметр. Поисковые системы обычно выдают те статьи, в которых больше количества содержания информации, а не воды.
Поэтому, желательно вставлять актуальные ключи в текст. А намного лучше будет при добавлении ключей в название статьи.
Карма
На Дзене есть определенный алгоритм оценивания каналов.
То есть пользователи, имеющие данные пункты в своих работах, могут надеяться на высокую оценку:
- Высокая вовлеченность
- Уникальные материалы
- Много дочитываний и репостов
Общение с аудиторией
После появления на канале аудитории, пусть даже небольшой, обязательно стоит к ней прислушиваться, общаться. Комментарии должны быть открыты.
На любую агрессию следует отвечать нейтрально, чтобы поставить агрессора в неловкое положение. Можно использовать комментирование только для подписчиков, эта функция поможет увеличить количество читателей, ведь если в комментариях идет бурный спор, найдется много людей, которые захотят в нем поучаствовать, а значит, подпишутся на канал.
Все эти простые пункты помогут сделать канал на Яндекс.Дзен интересным для широкой аудитории.
Главное, это их соблюдение.