Как делается продвижение канала в Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен стал одним из популярных ресурсов, где можно делиться своим мнением , новостями и получать комментарии от других пользователей.

Сервис стал соцсетью, с множеством каналов, на которых люди делают контент. И для продвижения своего канала можно использовать методы раскрутки других соцсетей, однако есть некоторые нюансы. Услугу продвижения в «Яндекс.Дзен» по выгодным ценам предлагает компания https://360-media.ru/zen/.

Выбор тематики

Выбор тематики является главным условием для полноценного развития своего творчества на Яндекс.Дзен.

Ведь следует понимать, что сегодня актуально. Можно даже прислушиваться к своим мыслям. Если начать писать про непопулярную тему, аудитория будет минимальна или вовсе не наберется. Также следует учитывать средний возраст аудитории, а он старше 45 лет.

Оформление канала

Не стоит пренебрегать оформлением канала. Обязательно следует придумать интересное название, описание, сделать привлекательный аватар.

Качество и количество контента

На Дзене количество выпускаемого контента также важно, как и качество. Ведь по идее, чем больше выпускаемого контента, тем больше прочитываний в целом.

Желательно публиковать по статье в день, а лучше конечно по 3-4 статьи. Однако, стоит учитывать правила сервиса и не нарваться на бан.

Оптимизация текста.

Оптимизация статей тоже важный параметр. Поисковые системы обычно выдают те статьи, в которых больше количества содержания информации, а не воды.

Поэтому, желательно вставлять актуальные ключи в текст. А намного лучше будет при добавлении ключей в название статьи.

Карма

На Дзене есть определенный алгоритм оценивания каналов.

То есть пользователи, имеющие данные пункты в своих работах, могут надеяться на высокую оценку:

Высокая вовлеченность

Уникальные материалы

Много дочитываний и репостов

Общение с аудиторией

После появления на канале аудитории, пусть даже небольшой, обязательно стоит к ней прислушиваться, общаться. Комментарии должны быть открыты.

На любую агрессию следует отвечать нейтрально, чтобы поставить агрессора в неловкое положение. Можно использовать комментирование только для подписчиков, эта функция поможет увеличить количество читателей, ведь если в комментариях идет бурный спор, найдется много людей, которые захотят в нем поучаствовать, а значит, подпишутся на канал.

Все эти простые пункты помогут сделать канал на Яндекс.Дзен интересным для широкой аудитории.

Главное, это их соблюдение.