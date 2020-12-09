Какие есть виды вывесок в наружной рекламе

Среди современной рекламной продукции вывеска является наиболее популярным и распространённым маркетинговым ходом. Ведь именно она привлекает к себе максимум внимания потребителей. Пользуются вывесками в ресторанах и кафе, в магазине и в салоне. Изготовление вывесок и других видов наружной рекламы в Новосибирске занимается компания mnogovivesok.ru.

Рекламная вывеска создаётся с единой целью: привлечь как можно больше клиентов к определённому заведению. В связи с этим чаще всего вывески крепят на входе или около него.

Вывесками называют рекламный элемент для оформления фасада заведения. Вне зависимости от вида, вывеска должна быть яркой и иметь значительные габариты, чтобы привлечь людей.

Разновидности

На сегодня есть несколько разновидностей вывесок, которые пользуются максимальным спросом среди потребителя. У каждого типа свои положительные и отрицательные стороны. Материал их создания также может быть различным. Самыми популярными являются:

Вывеска несветовая. Это наиболее дешёвый и стандартный вариант при оформлении наружной рекламы. По форме она может быть любой. Поверхность плоская. Информация размещается на специальной плёнке. Производят такую вывеску из композита и пенопласта, из металла и поливинилхлорида, а также из акрила.

Световая может иметь подсветку как с внешней стороны изделия, так и с внутренней. Производят такую вывеску из световых модулей и композита, металла и оракала, акрила и поливинилхлорида.

Объёмные буквы могут создаваться как с подсветкой, так и без неё. Такая вывеска очень часто становится изюминкой заведения. Реклама такого типа весьма популярна.

Световые короба также пользуются спросом. У них подсветка расположена с внутренней стороны. Световыми элементами являются люминесцентные или же светодиодные лампы, а также ленты.

Панель кронштейн на фасад помещения монтируется поперёк перемещению человека. Именно по этой причине она весит перед лицом прохожих, а не вдоль стены.

Неоновый тип вывески создаётся из трубок неона. Этот тип рекламы дорогостоящий, но весьма эффективный.

Эффективными и габаритными являются крышные установки. Они весьма заметные для потребителя.

Стоит заметить, что на фасад помещения возможен монтаж любого типа такой рекламы. Но нужно помнить о том, что световые элементы нуждаются в питании. Но при этом они более эффективнее несветовой рекламы, так как заметны даже в тёмное время суток и при любой погоде.