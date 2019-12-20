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Как проходит консультация психолога

20 декабря 2019

На сегодняшний день многие люди нуждаются в консультации психолога. Но некоторые этого не осознают, а некоторые попросту боятся или же стесняются. Стоит отметить, что содержание психологической встречи является универсальным и индивидуальным для каждого человека.

Это напрямую зависит от возникшей проблемы и ситуации. Есть большое количество способов и теорий психотерапевтического воздействия. При этом у всех них приёмы работы различные. Но некоторые универсальные формы деятельности и приёмы в психологической консультации всё же присутствуют. Получить онлайн консультацию психолога можно на сайте all-psy.com.

Стадии консультации

В первую очередь необходимо определиться со специалистом. После этого, совместно с ним, выбрать наиболее подходящие время и дату, а также место для проведения приёма. Сделать это можно как лично, так и в телефонном или же электронном варианте.

Выбор связи каждый выбирает лично. Идеально будет, если специалист имеет отдельный кабинет для проведения встреч. Лишь так можно быть точно уверенным, что обстановка при встрече будет максимально комфортной и подходящей.

При этом никаких отвлекающих факторов не будет. Но встреча может быть назначена в кафе с небольшим количеством посетителей, в парке или же дома.

На протяжении первых нескольких минут специалист знакомится с пациентом. Консультация после приветствия начинается очень редко. Ведь участники беседы должны настроиться и адаптироваться.

После этого клиент может начать задавать вопросы и рассказывать свою историю. Специалист в процессе разговора проводит анализ эмоционального состояния клиента и его проблемы. По времени это занимает приблизительно до 15 минут.

Следующей стадией является изучение проблемы обращения и дальнейшая постановка задач и целей. Довольно часто случаются ситуации, когда человек приходит на приём с одной проблемой, а в период общения выявляется вовсе иная. Основной задачей этой стадии является выяснение точной причины визита.

В процессе проведения консультации пациент подробно описывает возникшую ситуацию и рассказывает про собственные эмоции и переживания.

При этом психолог обязан сделать точный анализ поведения и содержания проблемы. Он обязан задать ряд наводящих вопросов, благодаря которым сможет сделать максимально правильные выводы.

Диалог от простого общения со знакомыми отличается. Взаимодействие на психологической встрече базируется на знаниях о человеческой психике.



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