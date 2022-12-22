Для соединения различных деталей разработано большое количество устройств и систем крепления. Одним из таких устройств является цилиндрический пружинный штифт. С его помощью производят надёжное крепление двух цилиндрических деталей одинакового диаметра.

Каждый из них изготавливается на основании типоразмеров, указанных в соответствующем стандарте. В исключительных случаях они могут изготавливаться по индивидуальному заказу для крепления специфических деталей. Выбрать штифт 1481 можно среди широкого ассортимента в интернет-магазине oniks-krep.ru.

Виды и характеристики пружинных цилиндрических штифтов

Конструктивно цилиндрический штифт представляет отрезок металлической трубки с боковой прорезью вдоль всей длины.

С обоих сторон выполнена фаска.

Основными характеристиками цилиндрических штифтов, определяющих их виды и отличия являются:

Тип (форма) прорези. Существует два типа: А и В. Для первой прорези её размеры устанавливает изготовитель. Для второго типа размер и форму прорези, если она не обеспечивает надёжное крепление производитель изготавливает после согласования с потребителем.

Материал, из которого изготовлен штифт. Обычно для их производства применяют углеродистую или кремнемарганцевую сталь со следующими характеристиками. Высокое содержание углерода и марганца, с последующей термической обработкой (закалённая и отпущенная).

Показатель твёрдости по Виккерсу находится в интервале от 420 до 520 HV.

Геометрические размеры: длина, внутренний и внешний диаметры.

Тип покрытия. Он определяет способ антикоррозийной обработки.

Класс исполнения. По этому показателю штифты бывают плоские, с фасками под 45 и закруглённые с одной или обеих сторон.

Качество обработки. На внешней и внутренней поверхности не допускается остатков обработки (шероховатостей, заусенцев и т.п.).

Массе готового изделия.

Область применения

Штифты пружинные цилиндрические обеспечивают надёжное соединение даже массивных деталей. Поэтому они успешно применяются в следующих отраслях: