Для соединения различных деталей разработано большое количество устройств и систем крепления. Одним из таких устройств является цилиндрический пружинный штифт. С его помощью производят надёжное крепление двух цилиндрических деталей одинакового диаметра.
Каждый из них изготавливается на основании типоразмеров, указанных в соответствующем стандарте. В исключительных случаях они могут изготавливаться по индивидуальному заказу для крепления специфических деталей. Выбрать штифт 1481 можно среди широкого ассортимента в интернет-магазине oniks-krep.ru.
Виды и характеристики пружинных цилиндрических штифтов
Конструктивно цилиндрический штифт представляет отрезок металлической трубки с боковой прорезью вдоль всей длины.
С обоих сторон выполнена фаска.
Основными характеристиками цилиндрических штифтов, определяющих их виды и отличия являются:
- Тип (форма) прорези. Существует два типа: А и В. Для первой прорези её размеры устанавливает изготовитель. Для второго типа размер и форму прорези, если она не обеспечивает надёжное крепление производитель изготавливает после согласования с потребителем.
- Материал, из которого изготовлен штифт. Обычно для их производства применяют углеродистую или кремнемарганцевую сталь со следующими характеристиками. Высокое содержание углерода и марганца, с последующей термической обработкой (закалённая и отпущенная).
- Показатель твёрдости по Виккерсу находится в интервале от 420 до 520 HV.
- Геометрические размеры: длина, внутренний и внешний диаметры.
- Тип покрытия. Он определяет способ антикоррозийной обработки.
- Класс исполнения. По этому показателю штифты бывают плоские, с фасками под 45 и закруглённые с одной или обеих сторон.
- Качество обработки. На внешней и внутренней поверхности не допускается остатков обработки (шероховатостей, заусенцев и т.п.).
- Массе готового изделия.
Область применения
Штифты пружинные цилиндрические обеспечивают надёжное соединение даже массивных деталей. Поэтому они успешно применяются в следующих отраслях:
- Для крепления различных узлов в станкостроении.
- При креплении отдельных агрегатах в различных автомобилях.
- В сельскохозяйственной технике.
- При сборке технологических линий и станков с числовым программным управлением.
- В механизмах для передачи вращательных движений (валах, муфтах и т.п.).
- В бытовой технике, где необходимы неподвижные разъёмные соединения.