Штифт пружинный цилиндрический — виды и сфера применения
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Штифт пружинный цилиндрический — виды и сфера применения

22 декабря 2022

Для соединения различных деталей разработано большое количество устройств и систем крепления. Одним из таких устройств является цилиндрический пружинный штифт. С его помощью производят надёжное крепление двух цилиндрических деталей одинакового диаметра.

Каждый из них изготавливается на основании типоразмеров, указанных в соответствующем стандарте. В исключительных случаях они могут изготавливаться по индивидуальному заказу для крепления специфических деталей. Выбрать штифт 1481 можно среди широкого ассортимента в интернет-магазине oniks-krep.ru.

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Виды и характеристики пружинных цилиндрических штифтов

Конструктивно цилиндрический штифт представляет отрезок металлической трубки с боковой прорезью вдоль всей длины.

С обоих сторон выполнена фаска.

Основными характеристиками цилиндрических штифтов, определяющих их виды и отличия являются:

  • Тип (форма) прорези. Существует два типа: А и В. Для первой прорези её размеры устанавливает изготовитель. Для второго типа размер и форму прорези, если она не обеспечивает надёжное крепление производитель изготавливает после согласования с потребителем.
  • Материал, из которого изготовлен штифт. Обычно для их производства применяют углеродистую или кремнемарганцевую сталь со следующими характеристиками. Высокое содержание углерода и марганца, с последующей термической обработкой (закалённая и отпущенная).
  • Показатель твёрдости по Виккерсу находится в интервале от 420 до 520 HV.
  • Геометрические размеры: длина, внутренний и внешний диаметры.
  • Тип покрытия. Он определяет способ антикоррозийной обработки.
  • Класс исполнения. По этому показателю штифты бывают плоские, с фасками под 45 и закруглённые с одной или обеих сторон.
  • Качество обработки. На внешней и внутренней поверхности не допускается остатков обработки (шероховатостей, заусенцев и т.п.).
  • Массе готового изделия.

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Область применения

Штифты пружинные цилиндрические обеспечивают надёжное соединение даже массивных деталей. Поэтому они успешно применяются в следующих отраслях:

  • Для крепления различных узлов в станкостроении.
  • При креплении отдельных агрегатах в различных автомобилях.
  • В сельскохозяйственной технике.
  • При сборке технологических линий и станков с числовым программным управлением.
  • В механизмах для передачи вращательных движений (валах, муфтах и т.п.).
  • В бытовой технике, где необходимы неподвижные разъёмные соединения.



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