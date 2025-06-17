Как проводится поверка теплосчетчика

Поверка теплосчетчика проводится в специализированных метрологических лабораториях. Основная цель, которую решает такая метрологическая поверка теплосчетчика – это проверка его соответствия установленным метрологическим нормам. Поверка теплосчетчиков в Москве выполняется компанией https://poverki.net/poverka-teploschetchikov. Какие бывают поверки Поверки можно разделить на следующие виды: Первичная поверка прибора. Такая поверка теплосчетчика осуществляется перед тем, как передать прибор в продажу. Проводится самостоятельно производителем прибора, когда он имеет аккредитацию на проведение процедуры.

Периодическая. Осуществляется через определенный период времени. Такие промежутки между процедурами указываются в технической документации прибора.

Внеочередная. Проводится при повреждении прибора, его ремонте или постановке нового счетчика. Также такая процедура проводится, когда у собственника возникли сомнения в правильности работы прибора. Этапы поверки Поверка прибора осуществляется в следующие этапы, которые стоит назвать: Работы по демонтажу прибора учета. Перекрывают расход теплоносителя, отключают питание прибора, отключают питающие кабели от теплосчетчика.

Передач теплосчетчика в лабораторию, в которой будет осуществляться процедура поверки. Важно чтобы лаборатория была лицензированной, для проведения такого рода услуг. Это может быть завод, на котором выпускался прибор, местная государственная метрологическая служба или это может быть коммерческая организация, обладающая разрешением на проведение поверки.

Сам процесс поверки прибора учета. Прибор устанавливается в специальную установку осуществляющую поверку. Может потребоваться настройка электроники или питающих элементов.

Выдача документа о проведении поверки. Организация, осуществляющая поверку прибора, выдает специальный сертификат, в котором дается заключение что прибор прошёл испытания и может быть использован для учета расхода теплоносителя.

Работы по установке прибора. Перед монтажом поверенного прибора промывают систему отопления и очищают фильтры, после этого монтируют в систему проточные элементы, а затем прибор учета теплоносителя и преобразователи.

Ввод прибора в эксплуатацию. На прибор ставят пломбу, для предотвращения доступа к механизму, и выписывается акт, что теплосчетчик принят в эксплуатацию. Мы перечислили основные этапы проведения поверки теплосчетчика. Твитнуть





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