Как проверить свечи накала на дизеле?

Владельцы дизельных автомобилей не понаслышке знают о том, какие проблемы могут возникать в результате некорректного функционирования свечей накаливания. Напомним, цилиндры дизельного двигателя должны быть корректным образом подогреты для быстрого воспламенения топливной смеси. В тёплую погоду даже некорректно работающие свечи накаливания ничем не выдают себя. Напомним, что современные автомобили обладают «умными» свечами накаливания. Они подключаются лишь в том случае, если температура окружающей среды падает ничего конкретной отметки.

Естественно, если свеча вышла из строя, существует лишь один выход – заменить её. Свеча накаливания в Кривом Роге доступна практически для всех дизельных автомобилей. Ниже будут даны актуальные рекомендации, касающиеся самостоятельной проверки свеч на необходимость замены.

Свеча накаливается неравномерно

Первый способ проверки достаточно простой. Для его осуществления не придётся даже осуществлять разборку двигателя, чтобы добраться до головки на предмет демонтажа свечей.

Суть в том, что проверка осуществляется при помощи обыкновенного мультиметра. Поэтапно процесс можно представить следующим образом:

мультиметр подключается к отключенной от питания свече накала;

прибор устанавливается в положение проверки сопротивления;

если прибор показывает пробой, значит свеча не функционирует в принципе.

Главной отрицательной чертой подобной проверки свечей накала на дизеле считается невозможность оценить степень накала. Вполне возможно, что свеча разогревается, но лишь на своём кончике.

В результате всё равно проблемы с пуском двигателя зимой останутся.

Полноценная проверка свечей накала на дизеле

Здесь без частичной разборки двигателя обойтись не получится. Если доступ к свечам получен, необходимо поочерёдно выкрутить их. Для проверки потребуется провод толстого сечения с гарантированно целой изоляцией.

Плюсовая клемма свечи устанавливается непосредственно на плюсовую клемму аккумулятора. При помощи вышеозначенного провода на свечу подаётся «минус». Для этого достаточно проводом прикоснуться к корпусу.

Как только электрическое питание подано, свеча должна начать немедленно разогреваться. Разогрев должен быть быстрый, но поступательный. Всё тело свечи должно ярко светиться.

Если этого не происходит (светится только кончик свечи), она всё равно должна быть заменена на новую. Только в этом случае удастся полностью избавиться от проблем с пуском двигателя в холодное время года (актуально для любого автомобиля, вне зависимости от года выпуска).

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В видео демонстрируется, как безошибочно выполнить проверку степени накала свечей на дизельном двигателе: