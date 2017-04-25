Как проверить брокера бинарных опционов

Игра на валютных рынках сегодня очень популярна, так как проводить подобные операции стало возможно с помощью интернета. Все подобные операции производятся с помощью специализированных посредников брокеров.

Очень важно правильно выбрать это звено, так как от него зависит ваш успех. Ознакомиться с рейтингом надежных брокеров можно на сайте http://sergmedvedev.ru/nadezhnye-brokery/.

Лицензия как залог успеха

На рынке бинарных опционов присутствует очень много игроков, которые обладают разной репутацией. Одним из способов выделить среди них надежные и стабильные организации является их лицензирование. Подобными операциями занимается много предприятий, среди которых также есть недобросовестные. Этот факт также нужно учитывать при выборе брокера. Среди надежных и популярных компаний, выдающих подобные лицензии можно выделить такие организации:

CySEC. Это предприятие работает на рынке Кипра и ориентируется на данный регион. Документ, выданный им, также имеет свою силу и на территории стран Евросоюза.

FinaCom. Главный офис компании располагается в Гонконге, но она может проводить лицензирование практически любого предприятия, которое занимается подобными операциями. При невыполнении брокером своих обязательств, предприятие может возместить игроку до 10 тыс. долларов, что является своеобразной гарантией.

Другие критерии выбора

Существует еще несколько стандартных параметров, по которым специалисты рекомендуют выбирать брокера:

Опыт работы. Этот фактор позволяет оценить, как долго компания предоставляет свои услуги, и бывали ли у них определенные сбои. Следует понимать, что многие начинающие организации не всегда могут вывести большие суммы. Это может и стать одной из основных проблем. Отзывы трейдеров. С помощью такой информации можно составить определенное мнение о том или ином брокере. Доверять при этом нужно только реальным пользователям, которые длительное время посещают форумы и занимаются подобной деятельностью самостоятельно.

Следует отметить, что все эти критерии являются косвенными и не всегда позволяют правильно выбрать брокера. Существует очень много фальшивой информации (особенно в интернете), которая предумышленно рассчитана на то, чтобы человека склонить к нужному выбору. Поэтому перед тем, как играть, тщательно взвешивайте все преимущества, предоставляемые брокером, и лишь затем решайте с кем сотрудничать.