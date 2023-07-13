Как пройти процедуру банкротства физическому лицу
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Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

13 июля 2023

Банкротство может начинаться любым физическим лицом, или инициироваться его кредиторами, федеральной налоговой службой. Закон о нем распространяется по всем долгам должника, исключая алименты и необходимость возмещать ущерб здоровью и жизни других людей. Должник может обращаться для этого в суд или через МФЦ, а кредиторы – только в суд. При этом имеет значение сумма и срок долга. Длительность процесса – месяцы, максимально до 3 лет.

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Особенности банкротства физического лица без суда через МФЦ

Для подачи у гражданина должно быть наличие таких признаков:

  • Общий совокупный долг в пределах от 50 до 500 тысяч ;
  • Приставы подтвердили кредиторам, что у должника не достаточно имущества для покрытия долгов.

Дальше должнику необходимо сделать следующее:

  • Составить перечень его кредитных лиц и организаций с суммами, датами и сроками. По организациям указываются реквизиты юридические и банковые, по лицам – ФИО.
  • Записаться, явиться ко времени на прием, с помощью сотрудников заполнить и подать заявление.
  • Принять расписку о подаче документов, и ждать решения 6 месяцев.

Процесс рассмотрения проходит следующим образом:

  • За рабочий день в МФЦ проводится проверка по базам ФССП, есть ли открытые и закрытые производства по исполнению. Нет ли заявлений в другие МФЦ или арбитражи.
  • При соответствии условий бесплатному банкротству документы отправляются в ЕФРСБ. Там публикуется сообщение о намерении лица банкротиться.

Далее после публикации у кредиторов полгода есть возможность проверки наличия у должника недвижимого имущества через Росреестр и автотранспорта через МВД. Они могут указывать, какое имущество должника заявлялось ранее, узнавать, куда оно делось, и оспаривать сделки по его передаче.

За исключением единственного жилья должника. Если есть имущество, кредиторы могут заявлять в арбитраж и суды.

При отсутствии жалоб через полгода долги списываются.

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Судебное банкротство

Для такой процедуры также проверяется наличие необходимых признаков:

  • Долги более 300 тысяч ;
  • Для оплаты долгов недостаточно имущества;
  • Кроме обеспечения семьи, не хватает доходов на покрытие долгов;
  • Начались просрочки по оплатам или скоро начнутся.

Через суд дело о банкротстве начинается с выбора управляющего.

После собираются документы:

  • О правах собственности по имуществу:
  • О наличии счетов и банковских карт;
  • О трудовой деятельности и доходе, или справка о том, что безработный;
  • Копии личных документов;
  • Вторичные бумаги, могущие иметь отношение – справки о здоровье, о долгах и о решениях судов.

Заявление должно содержат причины подачи на банкротство, данные о трудовом и семейном статусе, иждивенцах, объеме долгов. Прилагаются перечни кредиторов с реквизитами и данными, имущества, а также организация СРО, откуда будет финансовый управляющий.

Оплачиваются услуги управляющему и госпошлина.

В течение одного-двух месяцев суд назначает заседание.

Суд выяснит состояние, назначит управляющего. Определит, что должно выполняться – реструктуризация долга или реализация имеющейся собственности. Дается 6 месяцев с возможным продлением. Имущество продается через торги, а средства передаются кредиторам. При отсутствии имущества управляющий об этом указывает, и долги списываются.



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