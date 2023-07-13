Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

Банкротство может начинаться любым физическим лицом, или инициироваться его кредиторами, федеральной налоговой службой. Закон о нем распространяется по всем долгам должника, исключая алименты и необходимость возмещать ущерб здоровью и жизни других людей. Должник может обращаться для этого в суд или через МФЦ, а кредиторы – только в суд. При этом имеет значение сумма и срок долга. Длительность процесса – месяцы, максимально до 3 лет.

Законное списание долгов предлагает юридическая компания https://favorit-consult.ru/.

Особенности банкротства физического лица без суда через МФЦ

Для подачи у гражданина должно быть наличие таких признаков:

Общий совокупный долг в пределах от 50 до 500 тысяч ;

Приставы подтвердили кредиторам, что у должника не достаточно имущества для покрытия долгов.

Дальше должнику необходимо сделать следующее:

Составить перечень его кредитных лиц и организаций с суммами, датами и сроками. По организациям указываются реквизиты юридические и банковые, по лицам – ФИО.

Записаться, явиться ко времени на прием, с помощью сотрудников заполнить и подать заявление.

Принять расписку о подаче документов, и ждать решения 6 месяцев.

Процесс рассмотрения проходит следующим образом:

За рабочий день в МФЦ проводится проверка по базам ФССП, есть ли открытые и закрытые производства по исполнению. Нет ли заявлений в другие МФЦ или арбитражи.

При соответствии условий бесплатному банкротству документы отправляются в ЕФРСБ. Там публикуется сообщение о намерении лица банкротиться.

Далее после публикации у кредиторов полгода есть возможность проверки наличия у должника недвижимого имущества через Росреестр и автотранспорта через МВД. Они могут указывать, какое имущество должника заявлялось ранее, узнавать, куда оно делось, и оспаривать сделки по его передаче.

За исключением единственного жилья должника. Если есть имущество, кредиторы могут заявлять в арбитраж и суды.

При отсутствии жалоб через полгода долги списываются.

Судебное банкротство

Для такой процедуры также проверяется наличие необходимых признаков:

Долги более 300 тысяч ;

Для оплаты долгов недостаточно имущества;

Кроме обеспечения семьи, не хватает доходов на покрытие долгов;

Начались просрочки по оплатам или скоро начнутся.

Через суд дело о банкротстве начинается с выбора управляющего.

После собираются документы:

О правах собственности по имуществу:

О наличии счетов и банковских карт;

О трудовой деятельности и доходе, или справка о том, что безработный;

Копии личных документов;

Вторичные бумаги, могущие иметь отношение – справки о здоровье, о долгах и о решениях судов.

Заявление должно содержат причины подачи на банкротство, данные о трудовом и семейном статусе, иждивенцах, объеме долгов. Прилагаются перечни кредиторов с реквизитами и данными, имущества, а также организация СРО, откуда будет финансовый управляющий.

Оплачиваются услуги управляющему и госпошлина.

В течение одного-двух месяцев суд назначает заседание.

Суд выяснит состояние, назначит управляющего. Определит, что должно выполняться – реструктуризация долга или реализация имеющейся собственности. Дается 6 месяцев с возможным продлением. Имущество продается через торги, а средства передаются кредиторам. При отсутствии имущества управляющий об этом указывает, и долги списываются.