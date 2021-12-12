Как производят мебель для ресторанов и какие есть ее виды?

Несмотря на кризисные явления в экономике, заведения общественного питания продолжают пользоваться завидным спросом. Ресторан предполагает самый высокий уровень обслуживания клиентов. В отличие от кафе в ресторане недопустимо использование пресервов (заготовок) – пища готовится непосредственно после заказа клиента (максимально свежая).

Производство мебели для ресторанов осуществляется в привязке к актуальным трендам. Во многом мебель сходна с мягкой мебелью, используемой в жилых помещениях. Разница заключается в материалах каркаса и обивки. Ведь ресторанная мебель подвергается гораздо большим нагрузкам.

Основные особенности ресторанной мебели

Выделить важно следующие технические нюансы:

использование в каркасе металла;

в качестве обивки преимущественно используются синтетические материалы;

допустимо использование подушек;

форма мебели может быть различной (круглой, прямоугольной и т.д.).

При оснащении зала столами и стульями важно обращать внимание не только на их стилистическую сочетаемость, но и на соотношение высот.

Дело в том, что клиенты зачастую очень различаются по росту. Важно подобрать меблировку зала таким образом, чтобы каждой клиент чувствовал себя комфортно. Для этого существуют специальные таблицы рекомендуемых параметров.

Означенное не относится к барным стульям (зачастую их конструктив позволяет регулировать в широких пределах критерий высоты).

Покрытие столешницы

На столешницу ресторанной мебели воздействуют максимальные нагрузки. Во-первых, эта поверхность должна эффективно сопротивляться температурным перепадам. Во-вторых, важно, чтобы столешница не царапалась – обладала стойкостью перед механическими повреждениями.

В-третьих, столешница должна быть гигиеничной.

В последнее время большую популярность обретают столешницы, выполненные из полиэфирной смолы. Речь идёт о пластике, обладающем высокими техническими, эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Столы для ресторанов с использованием полиэфирной смолы позволяют создать дополнительный стилистический акцент в зале, при этом не поступившись техническими аспектами мебели.

В видео продемонстрированы различные варианты мебели для ресторанов: