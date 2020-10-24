Как происходит межевание земельного участка?

Несмотря на то, что на законодательном уровне был поставлен запрет на любые действия с землей, которая не прошла процедуру межевания, закон ещё не успел вступить в свою силу. В результате до сих пор неразмежёванная земля находится в свободной продаже. Настоятельно рекомендуется избегать подобных предложений на рынке земельных участков, какой бы привлекательной ни была стоимость. В последующем такая земля может стать причиной массовых проблем, весьма сложных и затратных для решения обывателем.

На сайте https://geoplys.ru Вы сможете заказать процедуру межевания. Результатом станет получение выписки и занесение необходимых данных в ЕГРН. В выписке присутствует чертёж с наглядными границами земельного участка.

Далеко не каждый имеет право на проведения межевания

Безусловно, обыватель сам не в праве заниматься подобными действиями. Более того, владелец земли, который нуждается в межевании, должен лично следить за квалификацией привлекаемого специалиста.

А именно:

кадастровый инженер должен иметь допуск СРО;

специалист должен присутствовать в перечне Росреестра.

Помните о том, что если выбранный инженер состоит в перечне Росреестра, это ещё не свидетельствует о его квалификациях. Заказчик услуг должен лично проверить наличие его в штате указанного на сайте Росреестра СРО.

Ситуация изменяется постоянно, а вот информация на сайте обновляется не часто.

Как проходит сама процедура межевания?

Всё зависит от того, о каком участке идёт речь, какова его площадь и под какое назначение выделен участок.

В целом процедуру можно разделить на три простых этапа:

на местность выезжает инженер;

разрабатывается межевой план (границы участка, точная площадь и т.д.);

подача всей документации в Росреестр с последующим внесением информации об участке в ЕГРН.

Заказчику необходимо лишь пригласить квалифицированного специалиста на участок. Инженер уже самостоятельно запросит всю необходимую информацию о местоположении границ земельного участка.

Данная информация была сформирована на стадии образования земельного надела и предоставлении его гражданину. Естественно, инженеру нужно будет предоставить документы, которые подтверждают права собственности заказчика на данную землю.

Стоимость межевания зависит от комплекса параметров, но в любом случае не может быть менее 5 000 рублей.

В видео показано межевание дачного участка (вся процедура изложена поэтапно):