Как продвинуть свою страницу в Инстаграм бесплатно

Instagram – социальная сеть, которая стала частью жизни для миллионов пользователей. В ней люди общаются, обмениваются фото и делятся своим творчеством. Некоторые уже стали успешными, а некоторые хотят, но очень боятся начать свой путь.

Страх «чистого листа» преследует и человек просто не может определиться с чего ему начать, как ему начать и т.п. Подробнее узнать о том, как раскрутить Инстаграм самостоятельно, можно на сайте https://money-and-internet.com/463-kak-raskrutit-instagram.html.

Основные правила ведения странички

Идеальной тактики для ведения страницы нет и не будет. Все индивидуально, но несколько советов для начала все же есть:

Не стоит ждать мгновенного результата. Миллион подписчиков за неделю вряд ли соберутся.

Нельзя выкладывать все подряд, фотографии на аккаунте должны быть качественные. Также стоит отметить, что Instagram давно уже что-то большее, чем обычный фотоальбом. Поэтому к фотографиям желательно добавлять осмысленный текст.

Основная масса активности приходит в первые часы после публикации. Поэтому лучше делать посты ближе к обеду или утром (но уж точно не в час ночи).

Нужно визуализировать свою страничку. Проще говоря, придумать свой стиль. Это можно сделать самому или обратиться к дизайнеру.

Лучше не закупать ботов. Боты – это мусор, мертвые аккаунты. И нет смысла в аккаунте с 1.000.000 ботов, которые не будут проявлять активность (т.е подписчики есть, а лайков, комментариев и т.п нет).

Возможно что-то покажется банальным, а что-то немного странным. Но это факты и они работают.

Способы продвижения аккаунта

Как уже писалось выше, в Instagram люди общаются. Не надо стесняться этого, можно подписаться на более крупных блогеров (желательно с похожим контентом) и лайкать их посты, комментарии, проявлять актив. Люди могут это заметить и отплатить той же монетой.

Многие новые пользователи занимаются взаимной подпиской. Это тоже хороший способ, но использовать его надо без фанатизма.

У тех же более крупных блогеров можно заказать пиар, но не стоит делать это сразу. Первые 500-1000 подписчиков должны прийти сами.

Хештеги и геотеги очень хорошо помогают в продвижении. И было бы глупо ими брезговать. Имея аудиторию в 1000 подписчиков и грамотно проставляю теги есть большой шанс попасть в рекомендации к другим людям.

Итого:

Продвигать свою страницу в Instagram не так сложно, как кажется. Да, вначале будут трудности, но постепенно все будет идти все легче и легче. Наберется начальная аудитория, стабилизируются подписки. Главное – терпение и труд.