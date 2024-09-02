Как продвигать новый сайт в Яндексе: первые шаги

Яндекс – главная система поиска в Рунете. Большая часть пользователей обращается с запросами именно к ней. Гугл преобладает в западном инфо пространстве, но в России имеет мало пользователей, особенно при санкциях. В Яндексе ищут все: товары, услуги, информацию по тематикам. Среди тысяч, иногда миллионов ответов по запросам из поиска посетители читают максимум первые десять и меньше.

Отсюда вывод: чтобы ваши предложения попали в эти ТОП-10 или ТОП-5, сайт нужно продвигать в соответствии с требованиями алгоритмов Яндекса.

Это могут сделать специалисты по SEO-продвижению. Лучше других это делает уже более 10 лет маркетинговое агентство «Аудитория». Узнать подробнее можно на сайте https://au-agency.ru/. Продвижение проходит по этапам.

Аудит сайта. Изучение проекта

Анализ ниши направления с изучением положения на рынке, с учетом конкурентов. Определяется актуальность ниши, технические и пользовательские параметры сайта, их соответствие алгоритмам поисковой системы. Вырабатывается стратегия продвижения на ТОП-позиции с помесячным планом.

Настройки внутренней оптимизации

Главное – составление семантического ядра со всеми ключевыми запросами по теме деятельности в соответствии с запросами целевой аудитории.

По запросам и уровню приоритетности наполняются страницы и разделы с уникальным и релевантным семантике контентом.

Удаление пустых и дублированных страниц, «битых» безадресных ссылок. В статьи добавляются атрибуты Description и Title для их распознавания в строке поиска, мета-теги.

Перелинковка ссылок для переходов на другие страницы. Адаптация под все устройства, в том числе мобильные. Совершенствование юзабилити. Разработка эффектного сниппета для поисковой строки. Ускорение загрузки сайта.

Оптимизация внешняя

Работа по привлечению и удержанию аудитории. Регистрация в Яндекс.Вебмастере и аналитика из Яндекс.Метрики по переходам и заказам.

Наращивается и покупается масса внешних ссылок, ведущих на сайт.

SMM-продвижение.

Активность через социальные сети. Возврат покупателей, которые отказались от покупки. Разработка посадочных страниц и воронок продаж. Повышается CTR конверсия.

В итоге растущий трафик, продажи и прибыль.

Удержание позиций с технической поддержкой

Для нахождения в ТОП, СЕО-продвижение должно работать постоянно.

Разработка стратегии продвижения и удержания в ТОП на следующий год. Работа над прошлогодней аналитикой. Совершенствование сайта в соответствии с алгоритмами Яндекса, которые регулярно обновляются.