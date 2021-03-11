Как продавать породистых котят и в каком возрасте

Разведение и продажа породистых кошек – бизнес весьма прибыльный, но очень ответственный. Необходимо понимать, что породистые кошки, если сравнивать их беспородными «помоечными» сородичами, подобранными с улицы, намного капризнее, требуют тщательного ухода, больше временных и финансовых затрат.

Если все делать грамотно и по правилам, эти затраты можно окупать. Продать или купить котенка в Украине можно с помощью доски объявлений Lostpets.com.ua тут.

Как продавать котят

Породистые котята нуждаются в целом списке обязательных прививок, которые делаются в определенные периоды.

Продавать их начинают примерно в возрасте 3-х месяцев. Раньше нельзя, так как не все прививки еще сделаны, да и они еще совсем малыши, не окрепли и нуждаются в маме.

У котят должны быть:

документы, подтверждающие их породу,

информация о родителях,

паспорт с данными о сделанных прививках и так далее.

Без документов продавать породистых котят, даже если они таковыми являются, нельзя. Это официально считается мошенничеством, так как никаких документальных подтверждений нет. Что касается стоимости, то она разная, сильно зависит от породы и «качества» котенка, его пола и так далее.

Есть покупатели, которые просто хотят завести себе породистое животное, но не планируют их разводить. То есть он приобретается под кастрацию или стерилизацию.

Такие котята стоят дешевле. Когда котенок покупается для дальнейшего разведения этой породы и продажей потомства, его цена может быть в несколько раз дороже. Требования к состоянию здоровья тоже выше. Цена зависит от породы. Например, британские вислоухие кошки, которые лет 15 назад были невероятно дорогими, т, к. Считались экзотикой, сейчас сильно упали в цене, так как их слишком много.

Мейн-куны, саваны, сфинксы по-прежнему очень высоко ценятся, так как они достаточно редкие. При установлении стоимости, следует ориентироваться на среднерыночные цены.

Где искать покупателей

Способов много. Развитие и распространение интернета существенно улучшило ситуацию, так как заводчики могут не просто использовать доски объявлений для продажи, но и создать свои странички в социальных сетях, публиковать фото своих животных, самих котят. Это существенно повысит шансы найти покупателей, так как они уже будет знакомы с каждым котенком, выберут того, который больше нравится.

Иногда котят резервируют еще до того, как они появились на свет, если порода редкая, а страничка – популярная. Поэтому это стоит того, чтобы тратить время и развивать, продвигать свою страницу.