Первый гибридный внедорожник Honda CRV действительно предлагает много места с точки зрения пространства, оборудования и технологий, и это один из немногих автомобилей, который может ездить в реальном мире с меньшим потреблением, чем на бумаге.

Хотя CR-V Hybrid нельзя заряжать от розетки, и вы сможете проехать только на электричестве около двух километров, автомобиль очень часто едет по городу без помощи двигателя внутреннего сгорания. Пуск двигателя внутреннего сгорания практически незаметен, за исключением индикаторов.

Технические характеристики

При длине 4,6 метра CR-V является одним из самых больших (ширина 2118 м, высота 1679 м). Значения среднего внедорожника составляют 4,72 м в длину, 1,96 м в ширину и 1,69 м в высоту.

Машина характеризуются более высоким дорожным просветом и приводом 4×4. Версия с гибридной автоматической коробкой передач i-MMD 2.0 доступна вместе с комплектацией Comfort. Honda CR-V доступна как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Для внедорожника, объем багажника также важен.

Honda CR-V имеет объем 561 л и 1756 литров при сложенных задних сиденьях. Безопасность экипажа и пешеходов всегда должна быть на первом месте, поэтому Honda CR-V также прошла краш-тест. Он был проведен EuroNCAP в 2019 году (категория «Большое бездорожье») и получил пять из пяти звезд. Детальная оценка в процентах составляет 83%.

Двигатель внутреннего сгорания, атмосферный двухлитровый с непрямым впрыском топлива, кроме того, работающий в цикле Аткинсона, большую часть времени «только» приводит в движение генератор, таким образом обеспечивая мощность для электродвигателя.

В качестве максимальной суммарной мощности системы берут значения, указанные в таблице для электродвигателя, то есть 184 л.с. и 315 Нм. Система может передавать до 60% крутящего момента на задние колеса с помощью многодискового сцепления.

Кроме того, автомобиль использует все колеса, особенно при старте, так что вы не получите впечатление переднеприводного автомобиля.

Вывод

Вся эта механика, вместе с размерами автомобиля, не оказывает негативного влияния на расход топлива. CR-V — это гибрид, который действительно может ездить экономно, даже по сравнению с турбодизелями.

Реальное среднее значение расхода в 6 литров превосходит бензиновую версию. Для вождения CR-V Hybrid замечательный, ничем не примечательный. Рулевое управление спокойное и точное, а поездка комфортная.

Контроль полосы и адаптивный круиз-контроль также превосходны.Тем не менее, одним из основных недостатков CR-V Hybrid является тормозной предел автомобиля, составляющий всего 750 кг. Если для вас важны перевозки, то вы будете недовольны тем, что в линейке CR-V текущего поколения нет дизеля.