Как привлечь к субсидиарной ответственности бывших партнеров по бизнесу

Совместный бизнес – дело зачастую прибыльное, но более рискованное, чем когда делами занимается один человек. Вот почему нередко возникает ситуация, когда при банкротстве требуется привлекать к ответственности за неисполнение обязательств для удовлетворения своего финансового интереса, в том числе актуально привлечение к субсидиарной ответственности бывших партнеров по бизнесу.

Основные моменты

Важно понимать, что такое субсидиарная ответственность. Этот термин может несколько различаться по смыслу, но в целом суть его такова: это привлечение к ответственности тех, кто находился в партнерстве с человеком или организацией.

Примером того может быть привлечение к ответственности бывших членов товарищества, что потерпело крах и теперь является банкротом, причем именно к ответственности за долги одного из этих членов, который не в состоянии оплатить их сам.

Так что тут нужно внести ясность: к субсидиарной ответственности можно привлечь как своих бывших партнеров, так и партнеров должника, например, если речь идет об обычном неисполнении обязательств по кредитному договору. Такая ситуация нередко возникает, однако далеко не всегда она разрешается в рамках права, несмотря на то, что приходится пройти немало судов.

А потому важно учесть ряд нюансов.

Что еще стоит учитывать

Лучше всего, судя по практике, с таким делом может управиться арбитражный суд. Он наиболее компетентен в таких вопросах.

Однако и он может допустить ошибку. Очень важно понимать, что на привлечение к субсидиарной ответственности есть право в том случае, если человек или организация предъявляют не корпоративное требование, а материальное.

Также многие новые поправки нуждаются в тщательном осмыслении, поскольку могут существенно повлиять.

Так что если требуется привлечь бывших партнеров по тому или иному бизнесу к субсидиарному виду ответственности, сделать это возможно. Однако важно удостовериться в том, что суд вынес грамотное решение, соответствующее всем последним нововведениям.

Для того чтобы все сразу прошло без проблем, или, по крайней мере, неправомерные решения суда были тут же оценены как таковые, стоит обратиться за помощью в грамотную компанию, коих сегодня немало.