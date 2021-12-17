В какой последовательности делать ремонт в квартире

Качество и полнота проведения ремонта в квартире закладывают основу долгого комфортного проживания с использованием всех современных технологических возможностей. Профессиональный ремонт квартир в Москве под ключ выполнят опытные мастера компании trian.tiu.ru.

Безопасность для здоровья и даже жизни зависит от соблюдения всех строительных и санитарных норм при ремонтных работах, а уют проживания создается правильным выбором ее функционального наполнения и декоративной отделки.

Последовательность ремонта должна включать все необходимые этапы в соответствии со строительными нормами и правилами снип и стандартами, и доверять проведение работ рекомендуется профессиональным коллективам компаний с наработанным опытом и положительными отзывами, имеющим необходимые допуски и лицензии, использующим современное технологичное оборудование.

Расчеты и обоснования

Проект выполнения капитального ремонта даже в упрощенном виде должен содержать задание на ремонт и содержать расчеты всех изменений в конструкциях, расчеты проемов дверных и оконных, расчеты и схемы всех инженерных сетей, перечень, обоснование и количество строительных и отделочных материалов, а также выбранный вариант оформления интерьера.

Если ремонт не комплексный и частичный, может быть достаточно дизайн проекта, или эскизного проекта. В любом случае к началу ремонта должны быть составлены и согласованы схемы сетей, расчет заполнения проемов, перечень и расход всех материалов.

Должны быть составлены и согласованы с управляющей компанией графики работ, подвоза материалов и вывоза мусора, возможных отключений инженерных сетей для демонтажа старых и подключений новых.

Демонтаж. Подготовка проемов и поверхностей

На этом этапе в соответствии с проектом пробиваются новые проемы и закладываются старые, восстанавливаются разрушенные части конструкций, демонтируются старые и возводятся новые перегородки.

Заполнение проемов и монтаж сетей

Проводится монтаж окон и дверей, трубопроводов канализации, горячей и холодной воды, теплоснабжения, теплых полов, электрической проводки, телефонной и интернет сети. Монтируются водяные, тепловые и электрические счетчики, розетки, выключатели, радиаторы, осветительные приборы, сантехника.

Черновая отделка

Проводится закрепление рыхлых поверхностей, выполняется стяжка пола и штукатурка стен.

Монтаж гипсокартона на потолках при необходимости. В ванных и туалетных комнатах проводится гидроизоляция полов и стен. Шпатлевка стен и потолков при необходимости.

Чистовая финишная отделка. Оформление интерьера hh

Укладка плитки на полах и стенах в ванной, туалете и кухне.

Устройство натяжных потолков, если необходимо. Монтаж лепных элементов декора на стенах и потолках. Оклейка обоев, покраска стен и потолков. Оформление интерьеров в соответствии с дизайн проектом, если такой был.

Выполнение ремонта в заранее запланированной последовательности и в соответствии с проектом обеспечит комфортное и уютное проживание в квартире не один десяток лет без беспокойства и проблем.