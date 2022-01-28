Советы по выбору хостинга для сайта на Wordpress
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Советы по выбору хостинга для сайта на Wordpress

28 января 2022

Вордпресс сейчас самая популярная и одна из самых практичных CMS для работы с сайтами. И нужно выбирать хранилище – хостинг для сайтов такой, в котором эта Вордпресс платформа будет работать наиболее свободно, удобно и эффективно. Хостинг для Wordpress — при покупке, домен и SSL бесплатно от GPDhost – это выгодное и надежное решение!

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Требуемые особенности и характеристики хостинга для Вордпресс

Для полноценной работы платформы Вордпресс необходимы такие технические характеристики хостинга, которые отвечают за скорость обработки и размещение данных, производительность:

  • Поддержка работы систем управления базами данных mysql, их скорость и объемы кеширования.
  • Динамическая поддержка работы и создания интернет приложений на основе скриптового языка РНР.
  • Все популярные типы доступа к файловым системам.
  • Поддерживаемые конфигурации серверов с кросс платформенным программным обеспечением Apache, Nginx и других.
  • Поддержка основных операционных систем Юникс и Виндовс, в среде которых может работать Вордпресс.
  • Обеспечение безопасных протоколов соединений HTTPS.
  • Предоставление протоколов безопасности и антивирусов.
  • Обеспечение нужного объема дискового хранения данных. Для простых визитных сайтов достаточно 50 Мб, а интернет магазину нужно от 250 Мб и намного больше.

Важными являются такие общие требования к хостингу:

  • Удобная панель управления с гибким интерфейсом для легкой работы с услугами, данными, почтами, скриптами и сервисами.
  • Легкая установка и обновление Вордпресс.
  • Обязательное резервное копирование сайта, в том числе автоматическое.
  • Наличие и длительность тестового периода.
  • Информативность справочных данных хостинга.
  • Русскоязычная техническая поддержка и скорость ее отклика.

Выбор хостинга

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Выбрать нужно из трех существующих видов хостинга:

  • Виртуальный хостинг – самый дешевый, имеющий определенное пространство на физическом сервере. Подходит для начинающих и интернет дизайнеров, для малого числа сайтов.
  • Виртуальный выделенный VPS или VDS сервер – большой сектор пространства на сервере, гарантированный пользователю, и пользователь может работать с его настройками. Необходимы для большого объема и количества сайтов.
  • Выделенный сервер самый дорогой, когда выделяется целый физический сервер для большого объема данных и сайтов, с персональным профессиональным управлением.

При выборе хостинга следует обратить внимание на такие особенности:

  • Многолетний опыт работы хостинга и число пользователей.
  • Наличие юридического лица, офис, телефоны, договорная политика.
  • Наличие и сроки бесплатного периода.
  • Компетентность и оперативность технической поддержки.
  • Время максимальное непрерывной работы сайта аптайм.

Если не достигается определенность в выборе, пользователю лучше обратиться к ведущим во всех рейтингах хостингам.

Таким, как REG.RU, Тimeweb, Beget, Макхост, sprinthost, FORNEX, евробайт, spaseweb.



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