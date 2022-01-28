Советы по выбору хостинга для сайта на Wordpress

Вордпресс сейчас самая популярная и одна из самых практичных CMS для работы с сайтами. И нужно выбирать хранилище – хостинг для сайтов такой, в котором эта Вордпресс платформа будет работать наиболее свободно, удобно и эффективно. Хостинг для Wordpress — при покупке, домен и SSL бесплатно от GPDhost – это выгодное и надежное решение!
Требуемые особенности и характеристики хостинга для Вордпресс
Для полноценной работы платформы Вордпресс необходимы такие технические характеристики хостинга, которые отвечают за скорость обработки и размещение данных, производительность:
- Поддержка работы систем управления базами данных mysql, их скорость и объемы кеширования.
- Динамическая поддержка работы и создания интернет приложений на основе скриптового языка РНР.
- Все популярные типы доступа к файловым системам.
- Поддерживаемые конфигурации серверов с кросс платформенным программным обеспечением Apache, Nginx и других.
- Поддержка основных операционных систем Юникс и Виндовс, в среде которых может работать Вордпресс.
- Обеспечение безопасных протоколов соединений HTTPS.
- Предоставление протоколов безопасности и антивирусов.
- Обеспечение нужного объема дискового хранения данных. Для простых визитных сайтов достаточно 50 Мб, а интернет магазину нужно от 250 Мб и намного больше.
Важными являются такие общие требования к хостингу:
- Удобная панель управления с гибким интерфейсом для легкой работы с услугами, данными, почтами, скриптами и сервисами.
- Легкая установка и обновление Вордпресс.
- Обязательное резервное копирование сайта, в том числе автоматическое.
- Наличие и длительность тестового периода.
- Информативность справочных данных хостинга.
- Русскоязычная техническая поддержка и скорость ее отклика.
Выбор хостинга
Выбрать нужно из трех существующих видов хостинга:
- Виртуальный хостинг – самый дешевый, имеющий определенное пространство на физическом сервере. Подходит для начинающих и интернет дизайнеров, для малого числа сайтов.
- Виртуальный выделенный VPS или VDS сервер – большой сектор пространства на сервере, гарантированный пользователю, и пользователь может работать с его настройками. Необходимы для большого объема и количества сайтов.
- Выделенный сервер самый дорогой, когда выделяется целый физический сервер для большого объема данных и сайтов, с персональным профессиональным управлением.
При выборе хостинга следует обратить внимание на такие особенности:
- Многолетний опыт работы хостинга и число пользователей.
- Наличие юридического лица, офис, телефоны, договорная политика.
- Наличие и сроки бесплатного периода.
- Компетентность и оперативность технической поддержки.
- Время максимальное непрерывной работы сайта аптайм.
Если не достигается определенность в выборе, пользователю лучше обратиться к ведущим во всех рейтингах хостингам.
Таким, как REG.RU, Тimeweb, Beget, Макхост, sprinthost, FORNEX, евробайт, spaseweb.