Советы по выбору хостинга для сайта на Wordpress

Вордпресс сейчас самая популярная и одна из самых практичных CMS для работы с сайтами. И нужно выбирать хранилище – хостинг для сайтов такой, в котором эта Вордпресс платформа будет работать наиболее свободно, удобно и эффективно. Хостинг для Wordpress — при покупке, домен и SSL бесплатно от GPDhost – это выгодное и надежное решение!

Требуемые особенности и характеристики хостинга для Вордпресс

Для полноценной работы платформы Вордпресс необходимы такие технические характеристики хостинга, которые отвечают за скорость обработки и размещение данных, производительность:

Поддержка работы систем управления базами данных mysql, их скорость и объемы кеширования.

Динамическая поддержка работы и создания интернет приложений на основе скриптового языка РНР.

Все популярные типы доступа к файловым системам.

Поддерживаемые конфигурации серверов с кросс платформенным программным обеспечением Apache, Nginx и других.

Поддержка основных операционных систем Юникс и Виндовс, в среде которых может работать Вордпресс.

Обеспечение безопасных протоколов соединений HTTPS.

Предоставление протоколов безопасности и антивирусов.

Обеспечение нужного объема дискового хранения данных. Для простых визитных сайтов достаточно 50 Мб, а интернет магазину нужно от 250 Мб и намного больше.

Важными являются такие общие требования к хостингу:

Удобная панель управления с гибким интерфейсом для легкой работы с услугами, данными, почтами, скриптами и сервисами.

Легкая установка и обновление Вордпресс.

Обязательное резервное копирование сайта, в том числе автоматическое.

Наличие и длительность тестового периода.

Информативность справочных данных хостинга.

Русскоязычная техническая поддержка и скорость ее отклика.

Выбор хостинга

Выбрать нужно из трех существующих видов хостинга:

Виртуальный хостинг – самый дешевый, имеющий определенное пространство на физическом сервере. Подходит для начинающих и интернет дизайнеров, для малого числа сайтов.

Виртуальный выделенный VPS или VDS сервер – большой сектор пространства на сервере, гарантированный пользователю, и пользователь может работать с его настройками. Необходимы для большого объема и количества сайтов.

Выделенный сервер самый дорогой, когда выделяется целый физический сервер для большого объема данных и сайтов, с персональным профессиональным управлением.

При выборе хостинга следует обратить внимание на такие особенности:

Многолетний опыт работы хостинга и число пользователей.

Наличие юридического лица, офис, телефоны, договорная политика.

Наличие и сроки бесплатного периода.

Компетентность и оперативность технической поддержки.

Время максимальное непрерывной работы сайта аптайм.

Если не достигается определенность в выборе, пользователю лучше обратиться к ведущим во всех рейтингах хостингам.

Таким, как REG.RU, Тimeweb, Beget, Макхост, sprinthost, FORNEX, евробайт, spaseweb.