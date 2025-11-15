Как работает электродвигатель

Электродвигатель представляет собой устройство, использующее электричество и превращающее его в механическую энергию. Электродвигатели часто применяются в повседневной жизни, они незаменимы в быту, именно с помощью них работают популярные электрические бытовые приборы.

Как электродвигатель устроен

Существует множество разновидностей электродвигателей, но устройство у них практически одинаковое.

Имеется цилиндрическая проточка, в ней находится так называемый ротор. Также рядом находится статор, представляющий собой часть машины, которая при работе остается неподвижной. В основном статор остается снаружи, а ротор находится внутри.

Однако существуют двигатели, устроенные по-другому. В них ротор находится снаружи статичной части и не соприкасается с ней. Сам ротор имеет такие элементы как вал электродвигателя, стержни, сердечник и торцевые кольца. Корпус у статора обычно сделан из алюминия или чугунный, состоит он из обмотки и сердечника.

По какому принципу работает электродвигатель

Исходя из принципа работы существуют синхронные и асинхронные двигатели.

В последних обмотки стартера создают магнитное поле. Его концы имеют выход к клеммной колодке. Чтобы статор не перегревался, в торце предусмотрено наличие специального охлаждающего вентилятора. В таком двигателе ротор является короткозамкнутым, а его стержни замыкаются один с другим.

Благодаря этому ротор долго служит, так как не происходит износ токопередающих счеток и не требуется их частой замены на новые. Чаще всего проблемой таких двигателей является изнашиваемость подшипника, поэтому именно из-за этого иногда им требуется ремонт.

Преимуществом таких двигателей является их недорогая цена, но у них есть большой минус, есть возможность регулировать скорость движения только при перемене тока. Синхронные двигатели имеют преимущество перед асинхронными.

Напряжение в сети не так сильно влияет на них, они неплохо переносят перегрузки, а ротор в состоянии поддержать постоянную скорость. Они состоят из многих элементов и более сложные, а если у них низкая мощность, не превышающая 100 Вт, то также их использовать нецелесообразно.

Чаще всего такие электродвигатели устанавливают в обычные бытовые приборы. Принцип их работы заключается во вращении ротора в то время как магнитное поле контактирует с током.

Магнитный поток изменяется и порождает одностороннее вращение. Для промышленного оборудования используют электродвигатели постоянного тока.

У них отличный коэффициент полезной деятельности, а схема управления несложная ввиду использования микроприводов. Особенно хорошо такие двигатели подходят для работ, где нужен постоянный работающий механический момент.