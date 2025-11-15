Как работает электродвигатель
да придет идея думающему

Как работает электродвигатель

15 ноября 2025

Электродвигатель представляет собой устройство, использующее электричество и превращающее его в механическую энергию. Электродвигатели часто применяются в повседневной жизни, они незаменимы в быту, именно с помощью них работают популярные электрические бытовые приборы.

ueqgozaa

Как электродвигатель устроен

Существует множество разновидностей электродвигателей, но устройство у них практически одинаковое.

Имеется цилиндрическая проточка, в ней находится так называемый ротор. Также рядом находится статор, представляющий собой часть машины, которая при работе остается неподвижной. В основном статор остается снаружи, а ротор находится внутри.

Однако существуют двигатели, устроенные по-другому. В них ротор находится снаружи статичной части и не соприкасается с ней. Сам ротор имеет такие элементы как вал электродвигателя, стержни, сердечник и торцевые кольца. Корпус у статора обычно сделан из алюминия или чугунный, состоит он из обмотки и сердечника.

jowhnk34

По какому принципу работает электродвигатель

Исходя из принципа работы существуют синхронные и асинхронные двигатели.

В последних обмотки стартера создают магнитное поле. Его концы имеют выход к клеммной колодке. Чтобы статор не перегревался, в торце предусмотрено наличие специального охлаждающего вентилятора. В таком двигателе ротор является короткозамкнутым, а его стержни замыкаются один с другим.

Благодаря этому ротор долго служит, так как не происходит износ токопередающих счеток и не требуется их частой замены на новые. Чаще всего проблемой таких двигателей является изнашиваемость подшипника, поэтому именно из-за этого иногда им требуется ремонт.

Преимуществом таких двигателей является их недорогая цена, но у них есть большой минус, есть возможность регулировать скорость движения только при перемене тока. Синхронные двигатели имеют преимущество перед асинхронными.

Напряжение в сети не так сильно влияет на них, они неплохо переносят перегрузки, а ротор в состоянии поддержать постоянную скорость. Они состоят из многих элементов и более сложные, а если у них низкая мощность, не превышающая 100 Вт, то также их использовать нецелесообразно.

Чаще всего такие электродвигатели устанавливают в обычные бытовые приборы. Принцип их работы заключается во вращении ротора в то время как магнитное поле контактирует с током.

Магнитный поток изменяется и порождает одностороннее вращение. Для промышленного оборудования используют электродвигатели постоянного тока.

У них отличный коэффициент полезной деятельности, а схема управления несложная ввиду использования микроприводов. Особенно хорошо такие двигатели подходят для работ, где нужен постоянный работающий механический момент.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...
  • Алексей: Очень полезная статья, особенно для тех, кто делает первые шаги в гель-маникюре. Хотелось бы добавить, что...
  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика