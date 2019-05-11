Как правильно хранить зимнюю резину на дисках

С наступлением теплого времени года у автомобилистов начинается активная деятельность. Ведь нужно привести своего железного коня в достойное техническое состояние перед наступлением жарких летних дней.

Помимо замен всевозможных жидкостей, проверки работоспособности кондиционера, а также многих других манипуляций с транспортным средством нужно и «переобуть» автомобиль. Зимняя резина БУ из Европы в широком ассортименте представлена в интернет-магазине eurokoleso.com.ua.

Итак, летняя резина куплена и благополучно поставлена на все четыре колеса. Но тут возникает вопрос: что же делать с зимней резиной? Продать?

Выбросить? А если она совсем новая? Нужно хранить. Но как же сделать это правильно? Во многих современных шиномонтажках и автосервисах существует услуга хранения.

Можно сдать туда, естественно не бесплатно. Можно и хранить у себя, но при этом следует знать несколько правил хранения зимней резины. Хранить желательно на дисках.

Правило 1. Всегда проверяйте состояние покрышек после снятия их с автомобиля.

Существует это правило для того, чтобы выявить возможные повреждения шины. В случае обнаружения небольшого повреждения шину лучше сразу сдать на ремонт, поскольку в процессе хранения небольшое повреждение может привести к большему разрушению, и тогда уже от шины придется избавляться.

Правило 2. Проверка давления в шинах.

Перед тем, как сложить шины на хранение, необходимо проверить в них давление воздуха и подписать, какая шина с какого колеса была снята. Если давление не соответствует тому, которое требует производитель, необходимо шины подкачать до нужного объема, а затем прибавить еще по 0,5 Бар на каждое колесо.

Правило 3. Правильное место хранения – залог долговечности резины.

Нельзя хранить резину в сыром месте, а также нельзя, чтобы на шины попадали прямые солнечные лучи, ведь это приведет к постепенному их разрушению.

Также нельзя хранить шины и в условиях экстремального холода, под влиянием паров бензина и масел, а также некоторых других химических веществ. Если хранить шины в гараже, нужно обеспечить им достойную безопасность, так как из гаражей часто случаются кражи.

Правило 4. Хранить шины можно как на дисках, так и без них.

Единственное отличие, что в случае хранения без дисков размещать шины стоит только в вертикальном положении. Если же все-таки шины хранятся вместе с дисками, то расположить их можно как вертикально, так и горизонтально.

При этом важно следить, чтобы диски были в достойном состоянии, на них не было повреждений в месте соприкосновения с резиной и ржавчины.