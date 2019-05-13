Как правильно выкладывать тротуарную плитку на даче

Дача, как правило, место сезонного проживания. Поэтому при благоустройстве территории, строительстве приусадебных дорожек, можно обойтись бюджетными строительными технологиями мощения.

Интенсивность нагрузки на них относительно невысокая, что позволяет использовать недорогую тротуарную плитку, отказаться от использования бордюров заводского изготовления, гарцовки. Широкий ассортимент тротуарной плитки в Минске по доступной цене представлен на сайте trotuarnaja-plitka.by.

Технологические тонкости

Для многочисленной армии собственников дач общей проблемой является ограниченный бюджет. Сократить расходы при благоустроительных работах позволяют упрощенные технологии укладки фигурных элементов мощения. Но есть ряд требований, выполнение которых обязательно:

Пространственное «корыто» должно быть жестким. Плодородный слой заменен песком, либо гравием (щебенкой) с послойным уплотнением. Обеспечен отвод дождевых вод. Делается это путем укладки фигурных элементов мощения под небольшим уклоном.

От того, насколько качественно будет сделан подстилающий слой и основание, напрямую зависит продолжительность эксплуатации садовых дорожек. Необходимо полностью удалить плодородный слой, а получившуюся таким образом траншею засыпать щебнем или песком.

Первый вид нерудных материалов рекомендуется использовать на участках с повышенной влажностью почвы. Песок подойдет для сухого грунта.

Технология создания качественно подстилающего слоя и основания заключается в следующем:

песок перед трамбовкой необходимо хорошо увлажнить, и только затем начинать уплотнять. Делать надо до тех пор, пока на утрамбованном слое не станут отпечатываться протекторы обувных подошв;

щебень уплотняется до состояния, когда при перемещении не перестанут сдвигаться ногами верхние камушки.

Процесс мощения декоративных фигурных элементов

Для предотвращения сползания крайних плиток традиционно принято использовать бордюры. В бюджетном варианте можно обойтись без заводских изделий, залив их непосредственно по краям будущей дорожки.

Для этого достаточно вырыть небольшую траншею, установить дощатую опалубку и залить бетон. Преимущество такого способа заключается в том, что подпирающие элементы получаться скрытыми и не будут портить вид тротуарной плитки.

Сама укладка фигурных элементов мощения осуществляется следующим способом: