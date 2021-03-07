Как клеить 3д фотообои для стен

В последние годы большой популярностью стали пользоваться обои позволяющие создавать на стенах объёмные изображения. Это так называемые 3д фотообои для стен. Они выполнены по различным технологиям, но позволяют создать неповторимый интерьер в любой жилой комнате или другом помещении.

Виды 3D обоев

В основном такие виды обоев представлены производителями в следующем исполнении:

Художественные панно;

Компонентные;

Стереоскопические;

С изображением вида террасы или широкоформатного окна.

Первый тип обоев представляет собой многоцветные картины больших размеров. Чаще всего на них изображают пейзажи различных климатических районов от тропиков до Арктики.

Компонентные обои представляют собой коллажи, выполненные в различном стиле. В стереоскопических обоях применён эффект углублённого зрительного восприятия, что в значительной степени усиливает эффект объёмности нанесённого изображения.

Применение изображения на обоях большого окна или выхода на террасу позволяет визуально расширить горизонт и создать эффект увеличения объёма имеющегося помещения.

Особенности приклеивания

Нанесение 3D обоев на стену принципиально не отличается от процесса приклеивания других видов обоев. Основными особенностями можно считать следующее:

Следует более качественно отнестись к подготовке поверхности стены (для этого на конечном этапе целесообразно применять только хорошо проверенную качественную финишную шпаклёвку);

По высохшему слою необходимо произвести разметку поверхности на сектора, в которые будут помещаться конкретные элементы;

Аккуратно подготовить каждый элемент обоев (белые технические поля удаляют с применением строительного ножа и линейки, применение ножниц не позволит получить идеально ровный срез);

Каждый элемент раскладывают на заранее застеленном полу с пометкой, какой из них пойдёт в конкретный сектор;

Каждый элемент обоев промазывается клеем и оставляется для дальнейшей более глубокой пропитки;

В зависимости от расположения приклеивают первый элемент (особое внимание следует уделить его расположению и ориентации относительно нанесённой разметки) от этого зависит качество всего наносимого изображения.

Завершающим этапом поклейки 3D обоев считается нанесение на поверхность солнцезащитного слоя, который должен уберечь цвета рисунка от негативного влияния солнечного света.