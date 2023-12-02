Как правильно выбрать повербанк для телефона

Как правило, мощность повербанка определяется в ма*ч. Именно от этого параметра напрямую зависят габариты устройства и количество возможных зарядок. Но нужно помнить, что настоящий объём батареи от заявленного будет намного меньше. Часто пользователи выбирают повербанк 65w, позволяющий подзаряжать сразу несколько устройств.

Выбор устройства

При выборе нужно понимать, что для зарядки смартфонов отличным вариантом станут компактные изделия, у которых мощность не превышает 10000ма*ч.

Масса устройства небольшая, а сама модель компактная и недорогая. Но для ноутбука или планшета они не подходят. Лучшим вариантом для таких изделий станут устройства с объёмом аккумулятора в пределах от 10 до 20 тысяч ма*ч.

Для ноутбука потребуется батарея свыше 20 тысяч. Лучше всего приобретать повербанк известной фирмы, которая будет дорожить своей репутацией. К таковым относят Huawei и Honor, Xiaomi и Samsung. Подобные аккумуляторы хороши в ситуациях, когда присутствует гаджет такого же производителя. Также возможно подобрать и иной повербанк.

Параметры выбора

В процессе выбора особое внимание стоит уделить наличию определённых разъёмов.

Возможно встретить Micro- USB и USB Type-A либо же type- C. Первый и последний требуются для зарядки самого устройства. Перед приобретением рекомендуется проверять соответствие разъёмов на телефоне и повербанке.

Скорость зарядки определяется выходной силой тока. Она должна быть указана на упаковке товара либо же на сайте в технических характеристиках.

А вот силу тока гаджета следует проверить в инструкции, присутствующей в комплектации. Стоит понимать, что если сила тока устройства будет выше, чем у повербанка, то зарядка окажется медленной. В случае превышения возникает риск перегрева в случае некачественного устройства. В смартфонах от различных производителей применяются разнообразные технологии для быстрой зарядки.

В случае несовпадения форматов на безопасности устройства это сказаться практически не должно. У повербанка могут быть и дополнительные функции.

Среди них выделяют:

Фонарик потребуется в походных условиях. Если же человек этим не занимается, возможно отказаться от подобной функции.

Солнечная панель. Недостаточно будет габаритов панели устройства для зарядки от лучей солнца.

Индикатор считается удобным в случае отображения на встроенном дисплее уровня заряда батареи.

Также присутствует защита от пыли и влаги.

Эта функция потребуется для походных условий.