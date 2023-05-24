Как правильно вести бухгалтерию ИП на усн Доходы

В данной схеме по упрощенной системе налогообложения индивидуальные предприниматели налогом облагаются по ставкам 6 или 15%. Если выбрать оплату налогов из общих доходов, в этом случае ставка налогов составит 6% от всего дохода за отчетный период. Бухгалтерское сопровождение ИП в Краснодаре выполняет компания “Абат Групп” https://abat-group.ru/bukhgalteriya/bukhgalterskoe-soprovozhdenie.
Особенности УСН 6%
По этой упрощенной схеме регионы могут изменять ставки в пределах 1-6%.
По числу работников и объемам доходов такие ставки УСН 6:
- Когда наемные работники составляют число не больше 100, при годовой выручке до 150 млн., ставка УСН остается установленной 6%.
- Если в штате 100 – 130 работников, и доход по году составит до 200 млн., ставка увеличенная до 8%.
- При количестве штатных сотрудников больше 130, при выручке больше 200млн. УСН не распространяется. Нужно принимать другую систему уплаты налогов.
Ставки работают до того времени, пока ИП находится в описанном диапазоне.
При переходе в новый диапазон, меняется ставка.
Важно, что если у предпринимателя большие расходы по бизнесу, или высокая себестоимость, например, от половины доходов и выше, то имеет смысл отказаться от упрощенной схемы УСН 6. Переходить на налогообложение УСН по прибыли.
Что оплачивается при УСН Доходы
Нужно платить следующее:
- Указанную ставку единого налога.
- Страховой взнос по индивидуальному предпринимателю.
- Страховые оплаты по каждому наемному работнику, при их наличии.
Из общих схем исключаются налоги на доходы для физических лиц (НДФЛ), налоги по имуществу и по добавленной стоимости (НДС).
Все они заменяются статьей единого налога. Единственное, за что индивидуальный предприниматель должен оплачивать НДФЛ – это за доходы по дивидендам.
Когда платятся налоги по УСН
Важно, что по этой схеме требуется оплачивать налоги авансовыми перечислениями.
Общая и окончательная сумма должна оплачиваться до 30 апреля в следующем году после отчетного периода. Авансовые платежи обязывают платить, чтобы не накапливалась большая разовая сумма по итоговому платежу.
Платежи авансом перечисляются по нарастающему итогу поквартально, до 25 числа в следующем месяце за прошедшим кварталом.
При УСН 6 налоги индивидуальных предпринимателей могут понижаться на суммы по стразовым взносам, в том числе 1%, которые уплачены сверх доходов 300 тысяч .
Эти суммы вычитаются из базы в качестве авансового платежа.
Чтобы организовать вычет, нужно суммы всех авансовых платежей записать в налоговую декларацию. При отсутствии сотрудников, ИП делает снижение налоговой базы по суммам своих платежей.
При сотрудниках это можно делать только наполовину.