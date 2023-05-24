Как правильно вести бухгалтерию ИП на усн Доходы

В данной схеме по упрощенной системе налогообложения индивидуальные предприниматели налогом облагаются по ставкам 6 или 15%. Если выбрать оплату налогов из общих доходов, в этом случае ставка налогов составит 6% от всего дохода за отчетный период. Бухгалтерское сопровождение ИП в Краснодаре выполняет компания “Абат Групп” https://abat-group.ru/bukhgalteriya/bukhgalterskoe-soprovozhdenie.

Особенности УСН 6%

По этой упрощенной схеме регионы могут изменять ставки в пределах 1-6%.

По числу работников и объемам доходов такие ставки УСН 6:

Когда наемные работники составляют число не больше 100, при годовой выручке до 150 млн., ставка УСН остается установленной 6%.

Если в штате 100 – 130 работников, и доход по году составит до 200 млн., ставка увеличенная до 8%.

При количестве штатных сотрудников больше 130, при выручке больше 200млн. УСН не распространяется. Нужно принимать другую систему уплаты налогов.

Ставки работают до того времени, пока ИП находится в описанном диапазоне.

При переходе в новый диапазон, меняется ставка.

Важно, что если у предпринимателя большие расходы по бизнесу, или высокая себестоимость, например, от половины доходов и выше, то имеет смысл отказаться от упрощенной схемы УСН 6. Переходить на налогообложение УСН по прибыли.

Что оплачивается при УСН Доходы

Нужно платить следующее:

Указанную ставку единого налога.

Страховой взнос по индивидуальному предпринимателю.

Страховые оплаты по каждому наемному работнику, при их наличии.

Из общих схем исключаются налоги на доходы для физических лиц (НДФЛ), налоги по имуществу и по добавленной стоимости (НДС).

Все они заменяются статьей единого налога. Единственное, за что индивидуальный предприниматель должен оплачивать НДФЛ – это за доходы по дивидендам.

Когда платятся налоги по УСН

Важно, что по этой схеме требуется оплачивать налоги авансовыми перечислениями.

Общая и окончательная сумма должна оплачиваться до 30 апреля в следующем году после отчетного периода. Авансовые платежи обязывают платить, чтобы не накапливалась большая разовая сумма по итоговому платежу.

Платежи авансом перечисляются по нарастающему итогу поквартально, до 25 числа в следующем месяце за прошедшим кварталом.

При УСН 6 налоги индивидуальных предпринимателей могут понижаться на суммы по стразовым взносам, в том числе 1%, которые уплачены сверх доходов 300 тысяч .

Эти суммы вычитаются из базы в качестве авансового платежа.

Чтобы организовать вычет, нужно суммы всех авансовых платежей записать в налоговую декларацию. При отсутствии сотрудников, ИП делает снижение налоговой базы по суммам своих платежей.

При сотрудниках это можно делать только наполовину.